Λουτσέσκου: «Αναγκαστήκαμε να ρισκάρουμε και ο Ολυμπιακός ξέρει να εκμεταλλεύεται τους χώρους»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο ΠΑΟΚ έχασε με ανατροπή από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και σε συνδυασμό με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ έχασε τη 2η θέση. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε και αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ματς και στην παρουσία της ομάδας του στα Play Off.

Η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου:

«Η εικόνα του αγώνα δείχνει πως αρχίσαμε καλά, και στο τέλος χάσαμε το ματς. Ξεκινήσαμε καλά με ένταση και ωραίες ενέργειες Αλλά είχαμε κάποια "επεισόδια" για να φτάσουμε στην ήττα. Στο 2-2 χάσαμε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούμε και ίσως αυτό άλλαζε την εικόνα του αγώνα. Το δεύτερο "επεισόδιο" είναι πως γνωρίζοντας πως ο Παναθηναϊκός κερδίζει στην έδρας της ΑΕΚ, έπρεπε να βάλουμε επίσης παίκτες που θα μπορούσαν να τρέξουν και να δώσουν φρεσκάδα γιατί αρκετοί έτρεξαν πολύ. Επίσης αναγκαστήκαμε να ρισκάρουμε και ο Ολυμπιακός ξέρει να εκμεταλλεύεται τους χώρους και σκόραρε παίρνοντας και τη νίκη

Αρχίζοντας τα Play Off γνωρίζαμε πόσο μακριά είμαστε από τις τρεις πρώτες θέσεις. Σε καμιά περίπτωση δε θέλαμε να γίνει αυτό. Είχαμε αποφασίσει να τα δώσουμε όλα στα Play Off . Άλλο είναι να τερματίσεις τέταρτος και άλλο πιο ψηλά. Σε αυτά τα ματς των Play Off δείξαμε καλή εικόνα, ίσως εντελώς διαφορετική και κυρίως είχαμε φρεσκάδα. Kαλύτερο πρόσωπο, καλύτερο ποδόσφαιρο, είχαμε προηγουμένως δύσκολο πρόγραμμα με τη ροή των αγώνων. Βρήκαμε χημεία με τους ποδοσφαιριστές και επίσης αυτό είναι σημαντικό και μας βοήθησε στα Play Off».