Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή τη νίκη του επί της ΑΕΚ.

Αντί προλόγου: Είδατε τι κάνει η…επιστήμη της επικοινωνιακής πολιτικής; Η, αλλιώς η «στρατηγική» ενός προπονητή για να βγάλει την ευθύνη από πάνω του κι από την ομάδα;-από τον…Λουτσέσκου τα έμαθαν αυτά! Αντί σήμερα να υπάρχει αποκλειστικά εσωστρέφεια και γκρίνια για ένα φοβερό αγωνιστικό κατήφορο, η ατζέντα έχει πάει αλλού. Μόνο που αυτά τα πράγματα έχουν κοντά ποδάρια.

Είχε γούστο, πάντως, ο τρόπος με τον οποίο ο Ολυμπιακός κέρδισε, για μία ακόμη φορά, την ΑΕΚ. Με τον Μεντιλίμπαρ δηλαδή να ξεπερνάει και τον εαυτό του, βάζοντας βασικό τον Έσε σε ρόλο Νο 10 για 70 ολόκληρα λεπτά παιχνιδιού.

Εντάξει, αυτό του Κοστίνια, να τον βάλει δηλαδή 25 λεπτά σε ρόλο έξω δεξιά (!), μπορείς να το…αγνοήσεις κιόλας! Λες αλλαγή τον πέρασε, μπορεί να μην ήθελε να βγάλει από τη θέση του δεξιού μπακ τον Ρόντινεϊ, που στο συγκεκριμένο ματς ήταν πολύ συγκεντρωμένος και δεν είχε προβλήματα αμυντικά (με εξαίρεση μία φορά που είχε την ατυχία και γλίστρησε!). και τέλος πάντων, το έχει κάνει άλλη μία φορά ο Βάσκος, να περάσει αλλαγή δηλαδή τον Κοστίνια και για ένα διάστημα στο τέλος του αγώνα να τον βάλει εξτρέμ.

Αλλά αυτό του Έσε, ψάχνεις να βρεις πώς το αποφάσισε. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, έστω κάπως, τον Μουζακίτη σε ρόλο πίσω από τον σέντερ φορ, γιατί είναι πιο επιθετικογενής παίκτης, έχει σουτ από τα 20-25 μέτρα, αλλά και μπορεί να βγάλει ασίστ. Όμως, ο Έσε, από που κι ως πού δεκάρι; Μία λογική θα ήταν για να πρεσάρει ψηλά την αντίπαλη άμυνα και να κλέψει μπάλες, επειδή ο Αργεντίνος είναι καλός σε αυτό το κομμάτι. Μόνο που η ΑΕΚ δεν έχτιζε επιθέσεις από πίσω, για να φανεί χρήσιμος σε αυτό τον τομέα, του πρέσινγκ, ο Έσε.

Δεν ξέρω μήπως η παρουσία εκεί του Έσε υποχρέωσε την ΑΕΚ να παίξει έτσι, δηλαδή με μακρινές πάσες του Μπρινιόλι και των αμυντικών της προς τους επιθετικούς της, ένας τρόπος που αποδείχθηκε εύκολη λεία για τους Ρέτσο και Πιρόλα, αλλά και τους Ρόντινεϊ, Μπρούνο και τον κόφτη Γκαρθία. Κι υποχρέωσε τον Αλμέϊδα να αλλάξει άρον άρον τα πλάνα του και να βάλει στο ημίχρονο τον Πιερό μπας και κερδίσει καμιά μπάλα από τέτοιες βαθιές πάσες…

Η ουσία είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ κέρδισε για άλλη μία φορά τον Αλμέϊδα, ακόμη και με τον Έσε δεκάρι. Όπως τις προάλλες τον είχε νικήσει στη Φιλαδέλφεια, και εκεί 1-0, με σέντερ φορ τον Ζέλσον αν θυμάστε! Με ρόλο να ανακατεύει την αντίπαλη άμυνα και να επωφελείται ο Κωστούλας, ερχόμενος από πίσω. Όπως στο 6-0 είχε παίξει στην αρχική ενδεκάδα με δύο αριστεροπόδαρους στόπερ μαζί, τον Πιρόλα και τον Κάρμο. Σου δίνει την αίσθηση πως ακόμη και με σέντερ φορ τον Μπιανκόν θα τον κερδίσει τον Αλμέϊδα! Λίγο υπερβολή; Καλά δεν θυμάστε που στο τέλος με την Μπόντο είχε περάσει αλλαγή τον Μπιανκόν κι όλοι ψάχναμε να βρούμε γιατί βάζει ένα στόπερ, ενώ ο Ολυμπιακός έπαιζε φουλ επίθεση; Και τελικά τον είχε βάλει σε ρόλο δεύτερου φορ (!);

Ο Βάσκος είναι άλλος τύπος προπονητή. Μπορεί να μην μας αρέσουν, ενίοτε να μην τα βλέπουμε και ποδοσφαιρικά λογικά αυτά που κάνει, όμως έχει την δική του ιδέα στο ποδόσφαιρο. Κι αυτή είναι ότι πάνω απ΄ όλα είναι το πλάνο της ομάδας που πρέπει να το ακολουθεί κάθε παίκτης, ανεξαρτήτως της θέσης που παίζει. Κι η επιτυχία του είναι ότι έχει πείσει τη συντριπτική πλειοψηφία του ρόστερ του ότι πρέπει να ακολουθεί αυτή την ιδέα του. Με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Έσε, ενός καθαρά αμυντικογενή παίκτη, ο οποίος όμως τα έδωσε όλα, «σκίστηκε» όπως λέμε, σε ρόλο Νο 10.

Ενώ ήταν φανερό πως δεν βολεύονταν σε αυτή τη θέση (αντίθετα με τις στιγμές που ήταν στα νερά του, όταν γύριζε πίσω κι έκοβε), ο Αργεντίνος δεν σταμάτησε να τρέχει, να μαρκάρει, να κάνει δουλειά για την ομάδα. Και θα μπορούσε ως 10άρι να πιστωθεί και την ασίστ για το 1-0, εκεί που έστρωσε ωραία την μπάλα στον Γκαρθία κι ο Ισπανός πλάσαρε με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ. Μία πάσα του Έσε σε ρόλο πίβοτ! Κι είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ένα εξάρι να παλεύει να ανταποκριθεί σε ρόλο 10αριού, να πασάρει με τη μία, να κάνει κάποια στιγμή κι επίδειξη τεχνικής κλπ.

Γιατί, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας το ποδόσφαιρο ανταμείβει συνήθως τη μεγάλη προσπάθεια. Και μία τέτοια έκανε κι ο Έσε, όπως κι όλοι οι συμπαίκτες του την Κυριακή, ανεξαρτήτως απόδοσης καλής η, λιγότερο καλής. Ο δε Αργεντίνος αν δεν είχε αυτή την αδυναμία στην τελική προσπάθεια, θα μπορούσε εύκολα να χρηστεί και σκόρερ την Κυριακή, στη φάση στο 82΄ που του γύρισε ωραία την μπάλα ο Ελ Κααμπί, αλλά βρήκε περισσότερο αέρα παρά μπάλα, χάνοντας ευκαιρία από πολύ καλή θέση.

Όπως κι ο Κοστίνια, παίζοντας έξω δεξιά (!), τα έδωσε όλα. Ακόμη και καθαρά επιθετικά, πήρε κεφαλιά, έκανε ένα γύρισμα, το έψαξε ρε παιδί μου να βοηθήσει κι εκεί, από την στιγμή που ο προπονητής του τον χρησιμοποίησε στην επίθεση. Από δε τη μαχητικότητα του και μία κόντρα που έβαλε, προήλθε η παραπάνω φάση με τον Ελ Κααμπί και τον Έσε. Αυτό, άλλωστε, είναι και το πνεύμα που έδωσε στον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα.

Να είναι ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός ο Γιάρεμτσουκ, ο προπονητής να τον αφήνει στον πάγκο, να τον βάζει στο 89’ και ο Ουκρανός να κάνει δύο τάκλιν στο 90’ και στο 91’…

Άσχετο: Έκανε ό,τι μπορούσε ο Λανουά, για να κάνει πιο…ενδιαφέρον, ας το πούμε έτσι, ως διακριτικοί που είμαστε, το πρωτάθλημα. Αλλά δεν του βγήκε. Ό,τι κι αν προσπάθησε. Είδατε τον Ιταλό που έπαιξε στο Καραϊσκάκη; Σκληρά 50-50. Ό,τι καλύτερο για έναν φιλοξενούμενο. Ενώ στη Φιλαδέλφεια είχε βάλει δύο διαιτητές που έπαιζαν ΑΕΚ με τα μπούνια. Η, αν θέλετε απολύτως κόντρα τον Ολυμπιακό. Κύριε Λανουά, ξαναπροσπαθήστε από του χρόνου τώρα.

Η φωτογραφία της ημέρας: Για να μην ξεχνιόμαστε, την Κυριακή στο Καραϊσκάκη έγινε ό,τι ακριβώς είχα γράψει εδώ από την Παρασκευή, ως συνήθως δηλαδή…

Είχα καταγράψει όλα τα αποτελέσματα στα παιχνίδια Ολυμπιακός-ΑΕΚ που έπονταν από μεγάλες νίκες του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, με τεσσάρες, πεντάρες κι εξάρες. Διότι, το προχθεσινό παιχνίδι ήταν το πρώτο των δύο ομάδων στο Καραϊσκάκη μετά το 6-0 του Κυπέλλου. Λοιπόν, όπως αποδείχθηκε, είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα που υπήρχε στη συντριπτική πλειοψηφία των μεταξύ τους αγώνων μετά από εξάρες κλπ. Μία νίκη του Ολυμπιακού.

Κάπως έτσι, σε 12 τέτοια παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει 10 νίκες και η ΑΕΚ έχει σώσει μόλις δύο ισοπαλίες, μία το 1967 και μία το 1982!

Μάλιστα, εδώ και πάνω από 20 χρόνια χάνει χωρίς καν να σκοράρει στο Καραϊσκάκη! Με σκορ 1-0, 6-0, 2-0, 2-0, 3-0, 3-0 και 2-0.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Congratulations to Olympiacos, who have just won their 48th Greek championship with three games to spare 🏆



As much as I'd rather deny it, they have been the best team in the country all season by a country mile 👏



Amazingly, it's Mendilibar's first-ever top-flight title 🥇