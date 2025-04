Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για ένα κομμάτι του παιχνιδιού του Ολυμπιακού που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Φτάνει λοιπόν και το πέμπτο φετινό ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού κι ΑΕΚ, μετά τα δύο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και τα δύο του Κυπέλλου. Αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκη, για τα πλέϊ οφ.

Ένα παιχνίδι που είναι πολύ πιθανό να κριθεί σε μία στημένη φάση! Είδαμε, άλλωστε, ότι η ΑΕΚ κυνήγησε την περασμένη Κυριακή να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ακριβώς με αυτό τον τρόπο, με ένα κόρνερ, με ένα φάουλ η, ακόμη και με ένα αράουτ-και η αλήθεια είναι ότι για ένα κλικ δεν το κατάφερε. Όπως και με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια, και στα δύο τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, αυτό έκανε σε μεγάλο βαθμό, έψαξε το γκολ μέσα από μία τέτοια φάση, με την παρουσία του Πιερό, αλλά και των υψηλόσωμων στόπερ της, ακόμη και του Γιόνσον, σε συνδυασμό με τα καλά κτυπήματα των παικτών της (Λαμέλα κ.α.).

Οπότε, ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι έτοιμος να έχει απαντήσεις σε αυτό το κομμάτι. Απαντήσεις που δεν είχε για παράδειγμα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, όταν στα πρώτα 15 λεπτά ο Μαντί Καμαρά είχε δύο ευκαιρίες για γκολ κι έτσι έβαλε το δεύτερο γκολ στην πρώτη από αυτές, με τον Τζολάκη να εμφανίζεται αναποφάσιστος (ό,τι χειρότερο για γκολκίπερ) για το αν πρέπει να κάνει έξοδο-που έπρεπε να κάνει, καθώς ήταν στη μικρή περιοχή και μπροστά του η μπάλα-και τον Γκαρθία να μοιάζει κοιμισμένος, αφού είχε αναλάβει τον σκόρερ του ΠΑΟΚ, μόνο που ποτέ δεν τον μάρκαρε στη φάση του 2-0.

Το δε κακό είναι ότι ο Ολυμπιακός αρκετά συχνά σε διάφορα παιχνίδια του, και ιδίως πιο δύσκολα, στα εκτός έδρας περισσότερο, δεν έχει καλές απαντήσεις στις εις βάρος του στημένες μπάλες. Τις προάλλες, όπως ακριβώς έφαγε γκολ από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έτσι είχε φάει κι από την Μπόντο στη Νορβηγία, δεχόμενος το πρώτο γκολ στο πρώτο 15λεπτο με κεφαλιά του στόπερ της. Δηλαδή, οι δύο μόνες ήττες της ομάδας του Μεντιλίμπαρ εδώ και πάνω από πέντε μήνες είχαν την σφραγίδα ενός κόρνερ και μίας κακής άμυνας…

Να υπενθυμίσω ότι στη Λεωφόρο ο Ολυμπιακός είχε ισοφαριστεί (1-1) στο 92΄ από την Καλλιθέα πάλι από μία κεφαλιά του Τζιάνι σε κόρνερ, ότι στο Περιστέρι ο Ατρόμητος είχε μειώσει το σκορ (1-2) επίσης από μία κεφαλιά του Καραμάνη (και κόντρα στο κεφάλι του Κοστίνια) σε κόρνερ, ότι στο Καραϊσκάκη στη νίκη του 2-1 η Καλλιθέα επίσης είχε ισοφαρίσει, αλλά προσωρινά, με γκολ του Λετονού σέντερ φορ της (έκτοτε δεν ξανασκόραρε ποτέ…) από κόρνερ και μελέ στην περιοχή του Τζολάκη. Ακόμη ότι στο Χαριλάου ο Ολυμπιακός έχασε 1-2 με το δεύτερο γκολ (Μορόν) να είναι σε εξέλιξη μίας ακόμη στατικής φάσης, ενώ ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και στο μοναδικό γκολ (Γιαμπλόνσκι) της ήττας του από τον Αστέρα στην Τρίπολη (0-1). Στη δε Φιλαδέλφεια, στην ήττα του 0-2 τις προάλλες δέχθηκε γκολ από την ΑΕΚ και με απευθείας φάουλ του Μάνταλου.

Αν δεν προσέξατε, στα παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός έφαγε γκολ από κόρνερ η, φάουλ, έχει κατά τη φετινή σεζόν πέντε ήττες, μία ισοπαλία και δύο νίκες οριακές, επί του Ατρόμητου και της Καλλιθέας. Μιλάμε για έναν τραγικό απολογισμό, που πολύ απλά δείχνει πράγματα σοβαρά τα οποία πρέπει να αναλυθούν και να αξιολογηθούν καλύτερα απ΄ ότι γίνεται μέχρι τώρα.

Προπάντων δε αποδεικνύουν ότι χρειάζεται να γίνει σε αυτό το κομμάτι πολύ καλύτερη δουλειά στο Ρέντη. Και ειδικά στο ντέρμπι της Κυριακής ο Ολυμπιακός να ψηλώσει την ενδεκάδα του και κυρίως οι παίκτες του να είναι αποφασιστικοί σε αυτές τις μονομαχίες και όχι χαμένοι από χέρι, η δε οργάνωση τους να είναι καλύτερη από αυτή που βλέπουμε .

Άσχετο: Κουβέντα δεν είπε ο Μαρινάκης στους παίκτες του Ολυμπιακού για τον τελικό του Κυπέλλου. Προφανέστατα γιατί ήθελε να δείξει έτσι ότι αυτό το παιχνίδι είναι ακόμη πολύ μακριά και υπάρχουν μπροστά τόσοι αγώνες για τα πλέϊ οφ. Για να γίνει το νταμπλ, πρέπει πρώτα να κατακτήσει η ομάδα το πρωτάθλημα. Κι αυτή την στιγμή δεν το έχει κατακτήσει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είχε πει κάποια στιγμή ο Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ ότι ο Ελ Κααμπί του έδειχνε πολύ ορεξάτος στις προπονήσεις γι΄ αυτό και τον επέλεξε για βασικό στην Τούμπα.

Και η αλήθεια είναι ότι ορεξάτος ήταν ο Μαροκινός. Υπό την έννοια ότι έβγαινε συχνά έξω από την περιοχή και συμμετείχε σωστά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, κέρδισε κάποιες κεφαλιές, προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Γιάρεμτσουκ, έκανε μία-δύο καλές κινήσεις.

Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να αλλάξει την τακτική του και ότι έπρεπε να παίξει με ένα σέντερ φορ και όχι με δύο, διότι πολύ απλά με αυτό τον τρόπο έχασε τη μάχη του κέντρου και έγινε και πιο αργός στο παιχνίδι του. παρεμπιπτόντως, ο ένας που έπρεπε να παίξει ήταν ο Γιάρεμτσουκ. Βάσει φόρμας, ρέντας, αλλά και μεγαλύτερης ετοιμότητας, καθότι ο Ελ Κααμπί προέρχονταν από μακρά απουσία λόγω τραυματισμού.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

