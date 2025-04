Ολυμπιακός: Όταν δεν κεφαλαιοποιεί την υπερδραστηριότητα του…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον παίκτη του Ολυμπιακού που παίρνει πιο πολλές πρωτοβουλίες απ΄ όλους, αλλά του λείπει ειδικά εσχάτως κάτι πολύ σημαντικό.

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι ο καλύτερος εξτρέμ του φετινού Ολυμπιακού. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει κι ότι είναι στο επίπεδο ενός παίκτη που είναι ο καλύτερος εξτρέμ του Ολυμπιακού.

Τα νούμερα του, που πάντοτε παίζουν ρόλο για ένα κυνηγό, δεν τα λες άσχημα-είναι συμπαθητικά, αλλά μέχρι εκεί: έχει βάλει έξι γκολ στο πρωτάθλημα και κανένα στο Κύπελλο και στην Ευρώπη. Κι έχει έξι ασίστ στο πρωτάθλημα, δύο στην Ευρώπη και μία στο Κύπελλο. Συνολικά 6+9=15. Εάν φτάσει στο τέλος της σεζόν το συνολικό νούμερο 20, θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν ακόμη πέντε παιχνίδια, άρα οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, για ένα-δύο γκολ και δύο-τρεις ασίστ.

Από την άλλη, βλέπουμε την παραγωγικότητα του Πορτογάλου άσου μέσα στο 2025: ένα γκολ και τρεις ασίστ. Ξεκάθαρα πεσμένη σε σχέση με το πρώτο μισό της σεζόν. Θα έλεγα ότι από εκεί που περιμέναμε από τον Ζέλσον να ανέβει κι άλλο στο δεύτερο μισό της σεζόν, αυτός έπεσε. Παρότι μάλιστα έχει χάσει τρία παιχνίδια λόγω τραυματισμών και ένα λόγω καρτών, ενώ στο πρώτο μισό είχε χάσει έξι.

Η εικόνα του έμπειρου (29 προς 30) εξτρέμ στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή, είναι ίσως ο καθρέφτης του μέσου όρου της απόδοσης του εδώ και πάνω από τρεις μήνες. Μία υπερδραστηριότητα που σπανιότατα κεφαλαιοποιείται. Τον έβλεπες έπαιρνε πρωτοβουλίες, ζητούσε μπάλες, έκανε προσπάθειες-κι αυτό ασφαλώς είναι πολύ καλό. Αλλά και τον έβλεπες να μην τις τελείωνε καλά, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Δυο σουτ απογοητευτικά, μία καλή σέντρα στις τέσσερις, δύο φορές κόπηκε επιμένοντας σε εξεζητημένες ενέργειες ένας εναντίον τριών και άλλες δύο φορές γλίστρησε και βγήκε ο ίδιος αράουτ.

Ο Ζέλσον βγάζει ενέργεια. Κι αυτό είναι λογικό να αρέσει σε ένα προπονητή όπως ο Μεντιλίμπαρ, του οποίου η ιδέα στο παιχνίδι είναι πάνω απ΄ όλα ενέργεια κι ένταση από την ομάδα του. Γι΄αυτό, άλλωστε, κι ο Βάσκος τον Ζέλσον τον έχει περί πολλού, ξεκάθαρα έναν από τους βασικότερους παίκτες του, μαζί με τον Τζολάκη, τον Ρόντινεϊ, τον Τσικίνιο και τον Ελ Κααμπί. Το ζητούμενο με τον Πορτογάλο κυνηγό είναι να αρχίσει πάλι να επικεντρώνεται στην ουσία.

Δεν μπορεί να έχει κανείς παράπονα από τη διάθεση του-παρεμπιπτόντως, έχει βελτιώσει αρκετά την εικόνα του στο ανασταλτικό κομμάτι, τον βλέπεις ότι γυρίζει και βοηθάει. Κάνει καλές κινήσεις, κερδίζει φάουλ και κόρνερ, έχει συνεργασίες, αναλαμβάνει γενικά ευθύνες όσο κανείς άλλος συμπαίκτης του από τη μέση και πάνω, ωστόσο του λείπει πολύ η ουσία. Έχει μία τρομερή δραστηριότητα, την οποία δεν κεφαλαιοποιεί.

Κι αυτό κοστίζει στον Ολυμπιακό. Γιατί πολύ απλά είναι ο καλύτερος του πλάγιος κυνηγός.

Παρά την απογοητευτική εμφάνιση του την περασμένη Τετάρτη κόντρα στην ΑΕΚ για το Κύπελλο, ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύθηκε τον Κάρμο και τον έβαλε βασικό και την Κυριακή στην Τούμπα. Η απόφαση του δεν τον δικαίωσε, καθώς ο Πορτογάλος ξεκίνησε το παιχνίδι τόσο χάλια, όσο το τελείωσε στην Φιλαδέλφεια, με την τραγική αντίδραση του στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, αλλά και συνεχίζοντας με ένα διώξιμο πάνω σε αντίπαλο που εκ τύχης δεν έφερε κι άλλο γκολ.

Ο Κάρμο αποφάσισε να σοβαρευτεί κάποια στιγμή, όταν πλέον ήταν ορατό το φάσμα μίας ξεφτίλας, με το σκορ 2-0 στο 11’. Τότε ήταν που έσπευσε και διόρθωσε ένα λάθος του Γκαρθία, που βγήκε κάποιες φορές κι έκοψε, ψηλά και χαμηλά, έκανε ένα τάκλιν, ήταν τέλος πάντων νορμάλ. Αλλά αν πρέπει να τρώει ο Ολυμπιακός δύο γκολ στο δεκάλεπτο για να ξυπνήσει ο πιο βασικός και ακριβοπληρωμένος αμυντικός του, ας το αφήσουμε καλύτερα.

Είναι δε σημαντική η ικανότητα του Πορτογάλου να περνάει καλές πάσες από πίσω προς τον σέντερ φορ η, τον έξω αριστερά-όπως συνέβη στην προσπάθεια του Γιάρεμτσουκ και το αυτογκόλ του Μιχαηλίδη η, όπως είχε συμβεί στο γκολ του Τσικίνιο στη νίκη επί της ΑΕΚ στο 90’ από το γύρισμα του Μπρούνο. Αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να δίνει ασφάλεια στην άμυνα σου ο κεντρικός σου αμυντικός, να κερδίζει τις μάχες κι όχι να τις χάνει, να είναι συγκεντρωμένος κι όχι αλλού.

Και κάτι τελευταίο: μία καλή τελική, με το πόδι η, το κεφάλι, περιμένουμε κάποια στιγμή από τον Κάρμο. Αν δει κάποιος τις τελικές του όταν προωθείται στις στατικές φάσεις, θα απογοητευθεί. Για τόσο κακές μιλάμε.

