Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το άδικο του αποτελέσματος στο ΟΑΚΑ για την ΑΕΚ, εστιάζει σε όσα (δεν) έγιναν, αλλά και στις κινήσεις από τον πάγκο που δεν βοήθησαν...

Συνιστά τον λόγο για τον οποίο το ποδόσφαιρο αποτελεί τον βασιλιά των σπορ και δη των ομαδικών: διότι δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος! Γεγονός το οποίο στην Ελλάδα και τα play offs έως τώρα, έρχεται να το επιβεβαιώσει σε απόλυτο βαθμό η ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα, τουλάχιστον φέτος... Διότι και στις δύο πρώτες αγωνιστικές η Ένωση έχει γνωρίσει την ήττα, αλλά ταυτόχρονα, στις δύο πρώτες αυτές... στροφές, αν βγάλουμε φανέλες και σήματα, αν εστιάσουμε καθαρά σε όσα έγιναν στο χορτάρι μεταξύ δύο αντιπάλων, όλοι μας θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι τύποι με τα κιτρινόμαυρα, θα έπρεπε να είχαν σε δύο ματς, maximum 6, minimum 4 βαθμούς! Ωστόσο στο τέλος της ημέρας και κουβέντας έχουν μηδέν και στο ποδόσφαιρο αυτό μετράει...

Να με συμπαθά λοιπόν ο Ρουί Βιτόρια αλλά δεν γίνεται να δηλώνει έπειτα από το ματς στο ΟΑΚΑ και όσα είδαν όλοι να συμβαίνουν στο χορτάρι, στο 75% (τουλάχιστον) της αναμέτρησης, ότι ήταν η ομάδα του που άξιζε τη νίκη! Δίκαια την πήρε υπό την έννοια των διαιτητικών αποφάσεων, δηλαδή δεν υπήρξε κάποιο λάθος που να έκρινε το αποτέλεσμα αντίστοιχα με αυτό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με το πέναλτι στον Βίντα που δεν δόθηκε, αλλά αγωνιστικά ήταν άδικο βάση συνολικής εικόνας και ευκαιριών των δύο ομάδων. Ειλικρινά αδυνατώ να θυμηθώ τέτοια κυριαρχία της ΑΕΚ με καθαρές απίθανες ευκαιρίες σε ματς με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην έδρα του.

Στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό είχαμε ένα παιχνίδι «do or die» όπως σημείωνα χθες στο άρθρο μου σε τούτο το site. Τελικά ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το... die και η ΑΕΚ δεν πέτυχε το «do», με αποτέλεσμα η σφαγή για τη δεύτερη, όσο και τρίτη προφανώς θέση, να απογειώνεται μιας και ήταν δεδομένο ότι στην Θεσσαλονίκη θα επικρατούσε ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Ωστόσο έχει κάθε δικαίωμα να αισθάνεται αδικημένη η Ένωση από τη μηδενική της συγκομιδή έως τώρα στα play offs με βάση πάντα την εικόνα της στα δύο πρώτα ματς. Διότι δεν άξιζε να μην έχει καν πάρει ισοπαλία σε δύο παιχνίδια στα οποία στη μεγαλύτερή τους διάρκεια ήταν καλύτερη του αντιπάλου της όπως τουλάχιστον αναγνωρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία. Τι να το κάνεις όμως;;;

This is football και έχει συμβεί στο παρελθόν υπέρ της ΑΕΚ σε αναμετρήσεις για πρωτάθλημα, ή Κύπελλο, γι' αυτό το αγαπάμε το ποδόσφαιρο, επειδή κατά κύριο λόγο: δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Αυτό συνέβη και στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ να κυριαρχεί απόλυτα, να χάνει απίστευτες ευκαιρίες με πρωταγωνιστές τους Βίντα (3 φορές), Πιερό (3 και αυτός εκ των οποίων τα δύο... άχαστα), Πινέδα, Λαμέλα, Ελίασον και όμως να μη βρίσκει ένα έστω γκολ! Είχε την ατυχία να έχει εκ των κορυφαίων παικτών της αναμέτρησης και του αντιπάλου, τον γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος να θυμίσω ότι ίσως να μην ήταν στην ενδεκάδα γιατί ήταν σε όλα τα προηγούμενα ματς πρωταγωνιστής στα γκολ που δεχόταν ο Παναθηναϊκός (ε, ναι this is ΑΕΚ και η τύχη της)!

Επίσης επειδή σε όλα τα ματς έως σήμερα άπαντες φώναζαν για το γεγονός πως δεν έκανε νωρίς τις αλλαγές ο Αλμέιδα, τούτη τη φορά το έπραξε, με αποτέλεσμα φυσικά να γυρίσει ο αντίπαλος το ματς. Κι αν ήταν λανθασμένη του Γιόνσον, ο οποίος έκανε ότι ήθελε όλη τη μεσαία γραμμή, δεν γίνεται να θεωρείται τέτοια (λάθος δηλαδή) η είσοδος του Ελίασον και του Πάολο Φερνάντες (ειδικά στη θέση του κάκιστου Κόιτα), αλλά και του Μαρσιάλ στου μοιραίου έως τότε Πιερό. Μετά βέβαια εμπέδωσαν όλοι ότι ο φορ από την Αϊτή δημιουργούσε πρόβλημα στα αντίπαλα στόπερ και άρα φάσεις για την ΑΕΚ, τη στιγμή που από όταν μπήκε ο Μαρσιάλ και μετά, δεν έγινε τίποτα από το φορ του Δικέφαλου!

Ήρθε και το λάθος του Πινέδα στο 2-1, ακολούθησε η κακή αντίδραση του Μπρινιόλι, μα όλα αυτά λεπτομέρειες μπροστά στην αδυναμία να εκμεταλλευτεις την κυριαρχία και τις φάσεις που δημιούργησες...