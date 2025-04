Ένα ακόμη do or die ντέρμπι (και) για την ΑΕΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης καταπιάνεται με την αναμέτρηση της Ένωσης στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη 2η αγωνιστική των play offs με φόντο τη δεύτερη θέση...

Δεν ανακαλύπτει κάνεις την... Αμερική όταν αναδεικνύει την αξία των αγώνων που ο ένας διαδέχεται τον άλλον στη διαδικασία των play offs που τρέχει φέτος. Μπορεί η πρώτη θέση επί της ουσίας να κρίθηκε στην πρεμιέρα της διαδικασίας της μίνι λίγκας, αφού η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού συνδυάστηκε με την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα οι "ερυθρόλευκοι" να ...εξαφανιστούν στο συν δέκα, αλλά η δεύτερη θέση πλέον διεκδικείται από τρεις ομάδες, μιας και είναι όλες στο κόλπο. Πέρυσι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ήταν η πλέον αδιάφορη και φυσικά η χειρότερη, μιας και η Ένωση που την κατέκτησε, οδηγήθηκε στα προκριματικά του Conference League και όφειλε να πάρει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στο league stage της διοργάνωσης, κάτι που δεν κατάφερε...

Σε τούτο το σημείο επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω κάτι σε όσους μου αναφέρουν ότι μαθηματικά υπάρχουν ελπίδες και δεν πρέπει να το παραβλέπω: προσωπικά δεν το ακούω καν αυτό διότι, εκτός από την πιο απίθανη ποδοσφαιρική αυτοκτονία στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος που θα πρέπει να πετύχει (διότι κατόρθωμα θα συνιστά) ο Ολυμπιακός, δεν διακρίνω καμία από τις άλλες ομάδες να έχουν την ικανότητα για να πάρουν όλα τα παιχνιδιά εως το τέλος, ακόμη και 4 με 5 ήττες να έκανε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να ζουν με το "η ελπίδα πεθαίνει τελευταία", προσωπικά είμαι απόλυτα ρεαλιστής και βέβαιος ότι αυτά δεν γίνονται και δη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πρωτάθλημα.

Έτσι εκτιμώ ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω και να εστιάσουμε στη μάχη της δεύτερης θέσης, στην οποία συμμετέχουν μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας των play offs, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ... Το μεγαλύτερο ματς για το συγκεκριμένο εισιτήριο, το οποίο οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και με μια πρόκριση στην πρώτη υποχρέωση μπορεί να κλειδώσει παρουσία σε league stage του Europa League, είναι αυτό μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού (πάντα μέχρι το επόμενο και ανάλογα τον νικητή σε αυτό και το τι θα έχει συμβεί στην Τούμπα νωρίτερα απόψε). Διότι μόνο με διπλό στο ΟΑΚΑ και αποτέλεσμα Χ2 στην Θεσσαλονίκη στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, θα έχουν μπει οι βάσεις από την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα για να πάρει τη 2η θέση...

Αυτό διότι η Ένωση θα βρεθεί στο +6 από τον Παναθηναϊκό και είτε στο συν 6 με συν 7 από τον ΠΑΟΚ και θα απομένουν λιγότερα παιχνίδια. Σε κάθε άλλη περίπτωση και διαφορετικά αποτελέσματα, η φάση θα είναι μόνιμα όπως αυτή της δεύτερης αγωνιστικής και του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ για ολους, κοινώς: do or die! Τέτοιο είναι και το αποψινό παιχνίδι στο Μαρούσι: "do" για την ΑΕΚ προκειμένου να αποσπαστεί πολύ περισσότερο από τον βασικό διώκτη της βαθμολογικά, μιας και οι "πράσινοι" απέχουν μια νίκη από τους "κιτρινόμαυρους", αλλά και "die" για τον Παναθηναϊκό, αφού σε περίπτωση ήττας... Νομίζω δεν χρειάζεται να επαναλάνω τι ισχύει για τους γηπεδούχους της αποψινής αναμέτρησης.

Εδώ να σημειώσω ότι για τόσο σπουδαίας σημασίας ματς θα περίμενε κανείς από τον Λανουά, ο οποίος τα έχει κάνει μαντάρα όλη τη σεζόν, να υπήρχε ένας πολύ πιο σοβαρός, έμπειρος και ικανός διαιτητής από τον άπειρο Πολωνό που όρισε η ΚΕΔ της συμμαχίας: ας ελπίσουμε ότι θα περάσει απαρατήρητος και δεν θα ασχοληθούμε καν με την περίπτωσή του αν και μετά το Κύπελλο έχουν κάνει προσπάθεια με στόχο από το ερυθρόλευκο στρατόπεδο να παρουσιαστεί ως ευνοημένη ο Δικέφαλος από τη διαιτησία του Νορβηγού ρέφερι στο Κύπελλο και την ρεβάνς που η ΑΕΚ απλά έβγαλε με αξιοπρέπεια την υποχρέωση. Όλα θα φανούν στο χορτάρι μιας και αν υπάρχει κάποια ομάδα να έχει λόγο για να διαμαρτυρηθεί και πάλι για τις διαιτητικές αποφάσεις (και ας μη το έκανε σωστά για μένα) με βάση όσα μας έχει δείξει ο Λανουά στα αστεία βίντεο που κάνει πολιτική κριτικής φάσεων: το σπρώξιμο του Κεντζιόρα στον Πιερό, είναι παράβαση στην οποία δεν αναφέρθηκε σκόπιμα ο Γάλλος διαιτητής, αν και για την ίδια φάση όπου ο Μήτογλου είχε σκοράρει σε βάρος του Λεβαδειακό στην Νέα Φιλαδέλφεια, είχε αποφανθεί ότι υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα με τα χέρια, απώθηση χαρακτηριστικά, ακριβώς ίδιο μαρκάρισμα με αυτό πάνω στον Πιερό με το σκορ στο 2-1 σε εκείνο το σημείο για την ΑΕΚ: μονά ζυγά... μόνοζυγα δεν γίνεται mon ami!

Για να κλείσω: τουλάχιστον άστοχο για να το θέσω κομψά, να ορίσουν το ματς στις 21:30!