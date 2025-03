Η Super League έκανε γνωστά τα κριτήρια ισοβαθμίας που θα χρησιμοποιηθούν στα Play Off (1-4, 5-8) και Play Out που ξεκινούν το προσεχές Σαββατοκύριακο (29-30/3).

Στην τελική ευθεία μπαίνει η φετινή Stoiximan Superleague το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (29-30/3) με την έναρξη των Play Off και Play Out που θα καθορίσουν τον πρωταθλητή, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και τους υποβιβασμούς της τρέχουσας σεζόν.

Μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, τα τρία μίνι τουρνουά (Play Off 1-4, Play Off 5-8, Play Out) βρίσκονται στη σέντρα και η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε με ανακοίνωσή της για τα κριτήρια ισοβαθμίας που θα εφαρμοστούν όπου χρειαστεί.

Συγκεκριμένα, αν δύο ή περισσότερες ομάδες τερματίσουν ισόβαθμες τότε η θέση τους θα καθοριστεί κατά σειρά από:

1) το σύνολο των βαθμών στους μεταξύ τους αγώνες από την κανονική περίοδο και τα play offs/play outs. Σημείωση ότι στην περίπτωση των Play Off 5-8 όπου η βαθμολογία της κανονικής περιόδου διαιρέθηκε στο ήμισυ με στρογγυλοποίηση στην επόμενη ακέραια μονάδα, οι βαθμοί των ισόβαθμων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες της regular season θα υπολογιστούν κανονικά στο ακέραιό τους χωρίς διαίρεση.

2) τη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες

3) την τελική κατάταξη που έλαβαν στην κανονική περίοδο

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Superleague:

«Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Stoiximan Playoffs Group 1-4, Stoiximan Playoffs Group 5-8 και Stoiximan Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

1/ Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα Stoiximan Playoffs Group 1-4 / Stoiximan Playoffs Group 5-8 / Stoiximan Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη. Ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται μόνο κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Stoiximan Playoffs Group 5-8, όπου οι ομάδες εκκινούν τη συμμετοχή τους στα εν λόγω Stoiximan Playoffs Group 5-8 με το ήμισυ των βαθμών που κατέκτησαν στην Κανονική Περίοδο (με αναγωγή τυχόν κλάσματος στην επόμενη ακέραιη ομάδα, ήτοι, λ.χ., αν μία ομάδα κατέκτησε 33 βαθμούς στην Κανονική Περίοδο, εκκινεί στα Stoiximan Playoffs Group 5-8 με βαθμολογία 17 βαθμών).

2/ Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Stoiximan Playoffs Group 1-4 / Stoiximan Playoffs Group 5-8 / Stoiximan Playouts αθροιστικά).

3/ Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League».