Ο Φαμπιάνο και ο Σίστο πήραν μέρος στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης του Άρη και «τρέχουν» για τον αγώνα της Τρίπολης. Ατομικό ο Φρίντεκ.

Εβδομάδα επιστροφής στη δράση για τις 14 ομάδες της Stoiximan Superleague, καθώς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε σέντρα στα Play Off και τα Play Out της Stoiximan Superleague. Σε αυτό το πλαίσιο οι ποδοσφαιριστές του Άρη προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (29/3, 19:30) για την πρεμιέρα των Play Off 5-8.

Οι παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη επέστρεψαν στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο μετά το ρεπό της Δευτέρας (24/3) και το πρόγραμμα τους περιελάμβανε ενεργοποίηση με passing game, ασκήσεις ταχυδύναμης, rondo game και παιχνίδια σε μικρό χώρο. Ο Μάρτιν Φρίντεκ έκανε και σήμερα ατομικό, ενώ οι Φαμπιάνο και Πιονέ Σίστο, από την πλευρά τους, συμμετείχαν στο μεγαλύτερο κομμάτι της προπόνησης και «τρέχουν» για να προλάβουν το ματς του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Την Τετάρτη (26/3) οι ποδοσφαιριστές του Άρη έχουν πρωινή προπόνηση και θα ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα.