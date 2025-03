Το γκολ που «έφτιαξε» ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με no look πάσα στον Χρήστο Τζόλη, προστίθεται στα πλέον εντυπωσιακά που έχει δημιουργήσει για συμπαίκτες του με τον ΠΑΟΚ και την Εθνική Ελλάδος.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο χθεσινό (23/3) έπος της Εθνικής Ελλάδος στη Σκωτία ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς άνοιξε το σκορ για τη «γαλανόλευκη» και μετέπειτα «έφτιαξε» τα τέρματα των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Χρήστου Τζόλη, τα οποία και διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα στον θρίαμβο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Το 0-3 του τελευταίου δε ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό μία δική του έμπνευση, αφού έκλεψε την μπάλα, πάτησε στο «κουτί» και με no look πάσα έστρωσε στον 23χρονο «ακραίο» της Μπριζ, που με τη σειρά του πλάσαρε εύστοχα τον αντίπαλο πορτιέρε.

Ηταν λοιπόν μία φάση χάρμα ιδέσθαι και ελέω αντιπάλου, γηπέδου, συνθηκών αγώνα και διακυβεύματος η συγκεκριμένη ασίστ μπορεί να λογίζεται ως μία από τις κορυφαίες στην καριέρα του 22χρονου μεσοεπιθετικού, η οποία βέβαια και παρά τη μικρή του ηλικία, είναι γεμάτη από ανάλογες «στιγμές».

Βλέπετε ο Κωνσταντέλιας έχει ήδη ξεδιπλώσει πολλάκις το ταλέντο του στο δημιουργικό και εκτελεστικό σκέλος αν και το πρώτο είναι εκείνο που «κλέβει» την παράσταση, αφού υπάρχουν περιπτώσεις που καθήλωσε με τον τρόπο που… σέρβιρε σε συμπαίκτες του. Ετσι η παραπάνω φάση θεωρείται πια και δικαίως ως μία που θα μας «μείνει» για καιρό, όμως ας θυμηθούμε και τρεις με τον ίδιο «πρωταγωνιστή» που επίσης συζητήθηκαν.

Η σειρά θα είναι υποκειμενική, αν και κατά γενική ομολογία στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η ασίστ που έδωσε στις 19ης Φεβρουαρίου του 2023, στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Παρότι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο έκανε τρία «παιχνιδάκια» με την μπάλα και έπαιξε για τον Κάλεντ Νάρει, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 14’ του αγώνα.

«Ηταν ένστικτο της στιγμής. Απλώς μου ήρθε και το έκανα. Δεν το είχα σκεφτεί και δεν το έχω κάνει ούτε καν σε προπόνηση», σχολίασε ο ίδιος στη NOVA μετά την αναμέτρηση, όταν και ρωτήθηκε για ότι… παρουσίασε στο κοινό.

GIANNIS KONSTANTELIAS 🇬🇷(2003) WITH THE ASSIST OF THE SEASON, IT'S SEALED!!! QUÉ JUGADA 🥵🥵🥵🥵🥵🥵pic.twitter.com/WKNvCEBY9I