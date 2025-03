Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta την πραγματική κατάσταση για τον Ολυμπιακό στην υπόθεση πρωτάθλημα.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή την στιγμή προβάδισμα τίτλου, με τη διαφορά στο +5 από την ΑΕΚ, αλλά και στο +8 από τον Παναθηναϊκό και στο +11 από τον ΠΑΟΚ.

Η αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός είναι σαφώς πιο κοντά από κάθε άλλον στο πρωτάθλημα ενισχύεται κι από τα αποτελέσματα του στα ντέρμπι, κάτι που θεωρητικά μετράει, υπό την έννοια ότι στα πλέι οφ όλα τα παιχνίδια θα είναι ντέρμπι, μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων της ελληνικής Λίγκας. Και είναι αλήθεια ότι τα αποτελέσματα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ είναι από καλά, έως πολύ καλά. Αήττητος είναι σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, με 14 βαθμούς, από τέσσερις νίκες (ΑΕΚ 4-1 κι 1-0, ΠΑΟΚ 3-2 και 2-1) και δύο ισοπαλίες (με ΠΑΟ 0-0 κι 1-1).

Σε ένα μεγάλο βαθμό μάλιστα, ακριβώς αυτή η υπεροχή του στα ντέρμπι είναι που του έχει δώσει τη βαθμολογική διαφορά από τους υπόλοιπους. Διότι και αυτός, όπως και οι άλλες ομάδες της πρώτης τετράδας, έχει χάσει πολλούς βαθμούς (14) από τις μικρότερες ομάδες (βλέπε με Αστέρα 1-1 και 0-1, με Καλλιθέα 1-1, Λεβαδειακό 2-2 και Παναιτωλικό 0-0), αλλά κι από τον Άρη (1-2). Είναι ενδεικτικό ότι η ΑΕΚ έχει χάσει σε αυτά τα ματς 12 βαθμούς (με Λεβαδειακό 1-1, Καλλιθέα 0-0, Λαμία 1-1, Πανσερραϊκό 0-1, Παναιτωλικό 0-1).

Άρα, η απόσταση του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ οφείλεται κατά βάση από τα αποτελέσματα τους στα ντέρμπι και δη στα δύο μεταξύ τους (1-4, 0-1), αφού στα άλλα τέσσερα είχε εφτά βαθμούς, από δύο νίκες (ΠΑΟΚ 2-1, ΠΑΟ 2-0), μία ισοπαλία (ΠΑΟΚ 1-1) και μία ήττα (ΠΑΟ 0-1). Εάν στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ είχαν από μία νίκη η, μοιράζονταν δύο ισοπαλίες, τώρα η βαθμολογία θα ήταν ΑΕΚ 55, Ολυμπιακός 54…

Η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει όντως τον πρώτο λόγο, αλλά πραγματικά ακόμη δεν έχει κριθεί τίποτα για την υπόθεση τίτλος. Ασφαλώς η πολύ καλή συγκομιδή των ντέρμπι «λέει» πολλά για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ και της δίνει άλλη αυτοπεποίθηση, όπως αντίθετα χαλάει την ψυχολογία των άλλων, όμως δεν διασφαλίζει τίποτα. Πολύ απλά, γιατί υπάρχουν μπροστά άλλα έξι ντέρμπι στα πλέι οφ. Και δεν ισχύει ότι επειδή πήρες τώρα 14 βαθμούς στα έξι ντέρμπι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, θα πάρεις άλλους τόσους στα πλέι οφ.

Δεν πάει έτσι και εδώ έχουμε το παράδειγμα της ΑΕΚ μόλις την περασμένη σεζόν. Να σας θυμίσω, γιατί ξεχνάμε πολλά, ότι η ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του προηγούμενου πρωταθλήματος ήταν κι εκείνη αήττητη…Είχε τρεις ισοπαλίες (Ολυμπιακό 1-1, ΠΑΟΚ 1-1, ΠΑΟ 2-2) και τρεις νίκες (Ολυμπιακό 2-1, ΠΑΟ 2-1, ΠΑΟΚ 2-0). Στα ντέρμπι των πλέι οφ, όμως, ήταν διαφορετική. Και είχε δύο νίκες (Ολυμπιακό 1-0, ΠΑΟ 3-0), μία ισοπαλία (ΠΑΟΚ 2-2) και τρεις ήττες (από Ολυμπιακό 0-2, ΠΑΟ 1-2, ΠΑΟΚ 2-3) και έτσι έχασε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, που είχε στο ίδιο διάστημα τέσσερις νίκες (Ολυμπιακό 2-0, ΑΕΚ 3-2, ΠΑΟ 4-1 και 3-2), μία ισοπαλία (ΑΕΚ 2-2) και μία ήττα (Ολυμπιακός 1-2)…

Προσωπικά θεωρώ ότι ο φετινός Ολυμπιακός ως ομάδα έχει πιο στέρεες βάσεις από την περσινή ΑΕΚ, ο δε Μαρινάκης είναι πάντα «από πάνω» και η απόσταση στη βαθμολογία είναι αυτή την ώρα πιο μεγάλη από πέρυσι τέτοια εποχή, όμως δεν μπορώ να υποτιμήσω τι συνέβη τότε, πολύ απλά γιατί είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς το ότι μπορεί να αλλάξουν πολλά στα πλέϊ οφ σε σχέση με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Επιπροσθέτως δε, τώρα έχουμε έναν Ολυμπιακό για τον οποίο είναι ανοικτό το ενδεχόμενο πρόκρισης του στα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ, όπερ σημαίνει ότι σε μία τέτοια περίπτωση θα υπάρχει φθορά στην ομάδα του εν μέσω πλέϊ οφ, κάτι που δεν αλλάζει ούτε με τη δυνατότητα που θα έχει, εάν και εφόσον περάσει την πολύ δυνατή κατά την άποψη μου Μπόντο, να ζητήσει την αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος.

Και κάτι ακόμη, πολύ σημαντικό: στα πλέι οφ δεν θα υπάρχει φέτος καμία ομάδα αδιάφορη. Ακόμη κι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και διατηρήσει την απόσταση του στο ξεκίνημα από τις ομάδες που ακολουθούν. Διότι, και οι τρεις θα έχουν το τεράστιο κίνητρο τόσο της 2ης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, όσο και το σοβαρό κίνητρο ακόμη και της 3ης θέσης που πολύ πιθανόν να οδηγήσει στο Γιουρόπα Λιγκ. Κατ΄επέκταση, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν θα βρει μπροστά της αντίπαλο αδιάφορο. Τα ντέρμπι δηλαδή με ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ δεν θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον μόνο από πλευράς γοήτρου, αλλά ακόμη περισσότερο από βαθμολογικής πλευράς.

Για να καταλήξω κάπου: Ο έμπειρος προπονητής του Ολυμπιακού δεν το λέει για να το πει πως τίποτα ακόμη δεν έχει τελειώσει στο πρωτάθλημα. Το λέει γιατί έτσι είναι. Ο Ολυμπιακός το έχει πάει μέχρι στιγμής πολύ καλά το έργο στο πρωτάθλημα, αλλά δεν το έχει πάρει. Ούτε καν είναι πολύ κοντά για να το πάρει. Υπάρχουν 21 βαθμοί να παιχτούν και είναι πάρα πολλοί για να αρχίσεις να πανηγυρίσεις.

Αυτό που πρέπει να γίνει, είναι η ομάδα να συνεχίσει έτσι, να εκμεταλλευθεί την καλή της ψυχολογία και να αποφύγει κάποια αυτογκόλ. Ακριβώς αυτά που έκανε πέρυσι η ΑΕΚ και που θα περιμένει στη γωνία μήπως τα κάνει φέτος ο Ολυμπιακός.

Γι΄ αυτό και είδατε τον Αλμέϊδα μετά την ήττα που τόσο τον πείραξε την Κυριακή, να λέει και να ξαναλέει, «ακόμη έχει δρόμο το πρωτάθλημα, θα το παλέψουμε όσο έχουμε μαθηματικά πιθανότητες» κλπ, κλπ .

Άσχετο:

Έχω την εντύπωση ότι χρειάζονταν καλύτερη διαχείριση από πλευράς του προπονητή στον Ντάνι Γκαρθία. Τρία ντέρμπι βασικός σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας μέσα σε μία εβδομάδα (Κυριακή-Τετάρτη-Κυριακή) νομίζω πως ήταν too much για έναν παίκτη που οδεύει στα 35 του και έχει ιστορικό θλάσεων-να θυμίσω ότι υπέστη βαριά θλάση το καλοκαίρι στην πρώτη ημέρα της προετοιμασίας κι έμεινε ένα μήνα έξω, τότε, ενώ κι αρχές Δεκέμβρη είχε ένα μικροτραυματισμό.

Στο ενδιάμεσο ντέρμπι, του Κυπέλλου με την ΑΕΚ, ίσως θα μπορούσε να παίξει βασικός ο Μουζακίτης αντί του Γκαρθία. Όσο κι αν καταλαβαίνω την σκέψη του Μεντιλίμπαρ, ότι αφού είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Γκαρθία από τον Μουζακίτη, θα πρέπει να παίξει ο Γκαρθία. Να όμως που είδαμε ότι ο πολύ φορμαρισμένος Βάσκος έπαθε την θλάση και θα χάσει τα δύο σπουδαία παιχνίδια για το Γιουρόπα Λιγκ, που θα κρίνουν την είσοδο του Ολυμπιακού στους «8» του Γιουρόπα Λιγκ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η διάθεση της ΑΕΚ να μην παιχτεί ποδόσφαιρο αποτυπώθηκε κι από την επιλογή του Αλμέϊδα να παίξει με τους τέσσερις πιο ψηλούς παίκτες της, τον Πιερό και τους στόπερ Μουκουντί, Μήτογλου, Βίντα. Και να επιδιώκει να βρει ένα γκολ, για να κλέψει το τρίποντο, μέσα από τη διαδικασία κάποιας στημένης φάσης η, ακόμη και ενός αράουτ! Και όντως κάπως έτσι απείλησε κάπως, κάποιες φορές, με τον Μουκουντί και τον Πιερό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, καλά έκανε κι ο Ολυμπιακός και επιχείρησε κι αυτός να κάνει το ίδιο μέσα από κάποια φάουλ και κάποια αράουτ! Χαζός ήταν; Σου λέει, αφού θέλεις να παίξεις τέτοιο ποδόσφαιρο, τυπου Μπέρνλι επί εποχής Σον Ντάϊτς, τέτοιο ποδόσφαιρο θα παίξουμε κι εμείς. Σέντρες από αράουτ εσύ, σέντρες από αράουτ με τον Ρόντινεϊ και τον Ορτέγκα και τον Κοστίνια κι εγώ, που είμαι και δυο βαθμούς από πάνω και σου έχω ρίξει κι έξι γκολ τέσσερις ημέρες πριν!...

Και για το τέλος ένα ιμότζι

This Athens derby might be the worst game of the season. Knew it might be bad after Olympiacos beat them 6-0 in the week, but c'mon, you're in a title race at home against the main contender...