Επεισόδια οπαδών ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Τα πλάνα από το σημείο της συμπλοκής

Τα επεισόδια των οπαδών της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ επέφεραν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων αλλά και σοβαρές υλικές ζημιές. Δείτε βίντεο από τη στιγμή της συμπλοκής.

Πλάνα από τα ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ την Κυριακή ανέβηκαν στο X (πρώην Twitter). Η ένταση και οι συμπλοκές των οπαδών των δύο ομάδων ήταν σε χώρο πάρκινγκ καταστήματος εστίασης. Οι ζημιές ήταν πολλές (ακόμα και σε ένα από τα λεωφορεία που μετέφεραν οπαδούς) και τραυματίστηκαν 2 άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληφορορίες. Δείτε πιο κάτω το βίντεο.



02.03.2025🇬🇷Streetfight PAOK - AEK, click for more here: https://t.co/C8ZCgL0ZjF pic.twitter.com/f5YOLpeFK9