Ο Κ. Νικολακόπουλος προσεγγίζει μέσα από το blog του στο gazzetta με το δικό του τρόπο το αποψινό ντέρμπι κορυφής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Για να πω την αλήθεια μου, εγώ το αποψινό ντέρμπι το βλέπω λίγο διαφορετικά. Οκ, εξυπακούεται ότι και οι δύο θέλουν να κερδίσουν κι αυτός είναι ο πρώτος τους στόχος. Αλλά θεωρώ ότι μία ισοπαλία εν τέλει θα τους βόλευε και τους δύο!

Καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει για να αποσπαστεί πέντε πόντους της ΑΕΚ και να ξεχωρίσει ως το φαβορί για το πρωτάθλημα. Αλλά και ότι η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει για να προσπεράσει βαθμολογικά τον αντίπαλο της και να αποκτήσει η ίδια τον πρώτο λόγο για τα πλέι οφ, καθώς έτσι παραιτημένος όπως είναι ο Άρης ούτε μέσα στο Χαριλάου δεν δείχνει ικανός να της πάρει μία ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, όμως, όπως τουλάχιστον το βλέπω εγώ, μία ισοπαλία δεν θα είναι κακή για κανέναν! Ο μεν Ολυμπιακός θα διατηρηθεί πρώτος με απόσταση δύο βαθμών, που δεν είναι μεγάλη, αλλά του δίνει και ψυχολογικό προβάδισμα. Η δε ΑΕΚ θα παραμείνει σε απόσταση βολής και θα έχει να λέει στον εαυτό της ότι μπορεί να εκμεταλλευθεί την φθορά που αναμένεται να έχει ο Ολυμπιακός από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις ώστε μίνιμουμ να διεκδικήσει στα ίσια μαζί του τον τίτλο. Κακή δεν θα είναι μία ισοπαλία ούτε για τον Παναθηναϊκό, που θα μειώσει τη διαφορά του στους έξι και τους τέσσερις βαθμούς από τους δύο πρώτους.

Κατά τα άλλα, θέλω να πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι σωστά προετοιμασμένος για μία βραδιά στην οποία θα δοκιμαστεί και μπορεί να υποφέρει. Για την ΑΕΚ η κατάσταση μετά το 0-6 στο Καραϊσκάκη είναι «ή ταν ή επί τας». Ό,τι έχει να το δώσει, θα το δώσει μπροστά στον κόσμο της. Κι επιπλέον ας είμαστε ρεαλιστές-μπορεί ο Ολυμπιακός να την τσάκισε φέτος και στα δύο παιχνίδια τους μέσα στο Καραϊσκάκη, ωστόσο η φετινή ΑΕΚ μέσα στο σπίτι της είναι διαφορετική απ΄ ότι εκτός έδρας. Μακριά από τη Φιλαδέλφεια έχει υποστεί ντροπιαστικές ήττες, από τους Αρμένηδες της Νόα, έως τον Παναιτωλικό και τον Πανσερραϊκό, ενώ έχασε κι από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κι έφερε ισοπαλία με την Καλλιθέα στη Λεωφόρο.

Μέσα στη Φιλαδέλφεια, όμως, η ομάδα του Αλμέϊδα είναι αήττητη εδώ και 15 μήνες, από το 0-1 από την Μπράϊτον για το Γιουρόπα Λιγκ στις 30.11.2023. Και μην ξεχνάμε ότι μία ολόκληρη τριετία στο γήπεδο της η ΑΕΚ έχει μία ήττα από ελληνική ομάδα, από τον Ολυμπιακό φυσικά, τον Μάρτιο του 2023, πριν δύο ολόκληρα χρόνια. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο είναι αήττητη, έχοντας κερδίσει τον Ολυμπιακό δύο φορές (3-0, 1-0), τον Παναθηναϊκό τρεις (3-0, 2-0, 1-0) και τον ΠΑΟΚ τέσσερις (4-0, 2-0, 2-0, 1-0).

Προσέξτε, όμως, κάτι ακριβώς μέσα από αυτά τα αποτελέσματα της, γιατί κρύβουν ένα «μυστικό»: όλες οι νίκες της αυτές στα ντέρμπι, εννιά στον αριθμό, ήταν όταν δεν έφαγε γκολ! Έστω ένα γκολ να φάει σε ντέρμπι μέσα στη Φιλαδέλφεια δεν νικάει! Θυμηθείτε ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-3 και ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1. Αλλά και ΑΕΚ-ΠΑΟ 2-2 και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1. Σε πέντε ντέρμπι έφαγε γκολ και είχε μία ήττα και τέσσερις ισοπαλίες (έχει φέρει και δύο 0-0 με Ολυμπιακό και ΠΑΟ).

Άρα, εδώ βλέπουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ ξεβολεύεται πάρα πολύ μέσα στο σπίτι της όταν φάει έστω ένα γκολ, που μάλιστα πιο συχνά αυτό το ένα γκολ παθητικό φέρνει κι άλλο. Κι έτσι δεν κερδίζει. Κατά συνέπεια, ο Ολυμπιακός αν θέλει να έχει τύχη να πάρει αποτέλεσμα απόψε, είτε πρέπει να είναι άριστος αμυντικά και να μην φάει γκολ, είτε πρέπει να κυνηγήσει το γκολ, κάτι που εμένα μου φαίνεται πιο προσιτή επιλογή.

Άλλωστε, ιστορικά ο Ολυμπιακός για να κερδίσει την ΑΕΚ εκτός έδρας πρέπει να βάλει από δύο γκολ και πάνω! Θυμηθείτε όλα τα διπλά του εδώ και σχεδόν 50 χρόνια! Είτε στη Φιλαδέλφεια (1-3 πρόπερσι, 2-3 το 2002, 0-2 το 1999, 1-2 το 1993, 1-3 το 1988), είτε στο ΟΑΚΑ (2-3 το 2022, 2-3 και 1-5 το 2021, 1-2 το 2020, 0-4 το 2012, 1-2 το 2009, 1-3 το 2005), είτε σε ουδέτερο (1-2 το 2001, 1-2 το 1989). Διπλά του Ολυμπιακού με το μικρότερο δυνατό σκορ, το 0-1, βρίσκεις μόνο στο Κύπελλο και πραγματικά σπανιότατα στο πρωτάθλημα: ένα το 2009 στο ΟΑΚΑ με γκολ του Γκαλέτι, άλλο ένα στο ΟΑΚΑ το 1986 με τον Πέτρο Ξανθόπουλο και ένα στη Φιλαδέλφεια το 1979 με τον Κοκολάκη, συν ένα σε ουδέτερο το 2003 με τον Στολτίδη.

Σίγουρα η απουσία του Ελ Κααμπί είναι μεγάλη στο επιθετικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό, σε ένα βαθμό και του Όρτα και του ανέτοιμου Τσικίνιο, αλλά ο Μεντιλίμπαρ πρέπει με κάποιο τροπο να βρει λύσεις μπροστά.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, η βελγική Γκενκ και η Γαλατασαράϊ στην Τουρκία είναι οι μονές αήττητες εντός έδρας ομάδες στα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τη φετινή σεζόν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μακάρι να πέσω έξω, αλλά ο Γερμανός διαιτητής που έφερε ο Λανουά νομίζω ότι δεν είναι καλός για τον Ολυμπιακό, αλλά για την ΑΕΚ.

Να εξηγήσω-πρόκειται για τον πιο νεαρό (34 ετών) διεθνή Γερμανό ρέφερι. Και τις δύο φορές που ήρθε κι έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα «μάσησε» από την έδρα. Και στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός 2-0 και στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3. Δεν λέω ότι αλλοίωσε κάποιο από τα δύο αποτελέσματα, λέω ότι έπαιξε 60-40 στο ένα και 55-45 στο άλλο. Κι όταν ένα ντέρμπι είναι να κριθεί στις λεπτομέρειες, «λίγο έδρα» να παίξει ένας διαιτητής, μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του παιχνιδιού.

Οι καλύτεροι Γερμανοί διαιτητές έχουν έρθει φέτος στην Ελλάδα, ο Ζίμπερτ, ο Στίλερ κι ο Τσβάϊερ, που παίζουν Τσάμπιονς Λιγκ, ο Στέγκεμαν που δεν παίζει ποτέ έδρα, ο Όσμερς και φυσικά ο Μπριχ. Πέρυσι στο ντέρμπι που έκρινε το πρωτάθλημα (ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 3-2) σφύριξε ο επίσης έμπειρος Σρέντερ. Και στο πιο μεγάλο ντέρμπι κορυφής του φετινού πρωταθλήματος επέλεξε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τον πιο άπειρο. Πλάκα κάνουμε;

Παρεμπιπτόντως, για πρώτη φορά θα παίξει Γερμανός διαιτητής σε ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός! Για να δούμε.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

(Almost) Everything you need to know about Olympiacos reasons for success this season in one picture



Our top goal scorer ⭐️ El Kaabi - the first to run off the bench to celebrate & congratulate Yaremchuk (2nd striker in the pecking order)



Biancone: the joy on the face of a… pic.twitter.com/PfbgU85TlB