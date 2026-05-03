Ολυμπιακός: Ενδεκάδα με Ροντινέϊ εξτρέμ και Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί
Όπως αναμενόταν και είχε καταγραφεί ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, διάλεξε τα ίδια πρόσωπα που είχε και στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για το ντέρμπι της Τούμπας. Τι σημαίνει αυτό; Η ερυθρόλευκη διάταξη έχει ως εξής για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Λουίζ, Βέζο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι και Ταρέμι.
