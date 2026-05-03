Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο αποψινό ντέρμπι της3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Superleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00) για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, ψάχνοντας απαντήσεις μετά την απώλεια του Κυπέλλου και σε ένα βράδυ με ξεκάθαρο «πρέπει».

Στο αποψινό ματς κακά τα ψέματα ο «Δικέφαλος» δεν ψάχνει απλώς μία νίκη, αλλά μία καθαρή αντίδραση μπροστά στον κόσμο του. Εξάλλου τα περιθώρια έχουν στενέψει σ’ ότι αφορά τη «μάχη» για τη 2η θέση, που δεν είναι στόχος, είναι ανάγκη για τους «ασπρόμαυρους» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

O Ρουμάνος τεχνικός καλείται να βρει ισορροπία ανάμεσα σε δεδομένα και αναγκαστικές επιλογές. Στη θέση του τερματοφύλακα το τοπίο έμοιαζε θολό, με τον Τσιφτσή και τον Παβλένκα να διεκδικούν φανέλα βασικού.

Η επιστροφή του Τσέχου «πορτιέρε» κάτω από τα δοκάρια είναι μια από τις τρεις αλλαγές στο βασικό σχήμα και σε σχέση με τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στην άμυνα, τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα. Το δίδυμο Κετζιόρα – Μιχαηλίδης Στο κέντρο της άμυνας, με τον Μπάμπα στο αριστερό άκρο και τον Κένι στα δεξιά.

Στη μεσαία γραμμή, ο Μεϊτέ λογικά επιστρέφει σε κατάσταση που τον καθιστά ξανά βασική επιλογή, με τον Ζαφείρη να είναι ο παρτενέρ του. Πιο μπροστά, ο Ζίβκοβιτς στη δεξιά πλευρά, με τον Κωνσταντέλια να κινείται στον άξονα και τον Τάισον στο αριστερό άκρο.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Γερεμέγεφ είναι και πάλι η επιλογή, με δεδομένη την απουσία του Γιακουμάκη.