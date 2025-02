Κόντρα στην ΑΕΚ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πανηγύρισε την 39η νίκη του στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 60 ματς και την 8η του στα 15 ντέρμπι που έχει δώσει η ομάδα του επί των ημερών του!

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφυγε νικητής σ' ακόμα ένα ντέρμπι! Ο Βάσκος τεχνικός, έχοντας προαναγγείλει ότι θα παρατάξει την ομάδα του με αρκετές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα, είδε τους παίκτες του να βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο, όλα όσα θέλει, εκτελώντας αψεγάδιαστα το πλάνο του.

Στην αρχή έδωσε τη μπάλα στην ΑΕΚ, οι ερυθρόλευκοι με τους Πάλμα, Όρτα και Ροντινέι να πιέζουν στο επιθετικό τρίτο εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της κιτρινόμαυρης άμυνας και δεν χαρίστηκαν.

Το ρεκόρ απέναντι στον Αλμέιδα

Ο έμπειρος κόουτς, μόνο ικανοποιημένος μπορεί να είναι από την εικόνα των παικτών του, βλέποντας ότι μπορεί να υπολογίζει σ' ακόμα περισσότερες λύσεις για τη συνέχεια ενόψει των ντέρμπι που θα έρθουν στα Play Off αλλά, ενώ μπροστά υπάρχει η ΑΕΚ για την κανονική διάρκεια αλλά και τα ματς με την Μπόντο για το Europa League. Η πρόκληση να βρεθεί ο κάτοχος του Conference League στους «8» της δεύτερης τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Οπως ξέρουμε ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 6-0 για τον Κύπελλο. Αυτή ήταν η 4η φορά που βρήκε απέναντί του τον Δικέφαλο Αετό. Πλέον, ο Μεντιλίμπαρ έχει ρεκόρ 3 νίκες και 1 ήττα με 12 γκολ ενεργητικό και μόλις 2 παθητικό απέναντι στον Ματίας Αλμέιδα. Στην ΟΠΑΠ Arena έχει παίξει μία φορά, έχοντας μία ήττα, ενώ στο Φάληρο έχει κάνει το απόλυτο με 3/3.

Τα φετινά ντέρμπι του Ολυμπιακού:

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3

Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (Κύπελλο)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 (Κύπελλο)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1

Ολυμπιακός-ΑΕΚ 6-0

Απολογισμός: 8 ματς, 5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 18 γκολ ενεργητικό, 6 παθητικό.

Η γενική εικόνα του Μεντιλίμπαρ στο Λιμάνι και δη στα ντέρμπι:

Ο 63χρονος τεχνικός έχει δει την ομάδα του να νικάει στα 60 ματς που είναι στον πάγκο 39 φορές, 14 ματς ήρθαν ισόπαλα και έχει ηττηθεί μόλις 7 φορές. Το ενεργητικό των ερυθρόλευκων επί των ημερών του είναι 115 τέρματα και το παθητικό μόλις 48. Οι Πειραιώτες τρέχουν ένα αήττητο σερί 25 αγώνων και συνεχίζουν! Βέβαια, τώρα έχουν μπροστά τους την Ενωση, στην ΟΠΑΠ Arena - μια ομάδα με πληγωμένο εγωισμό που θα ψάξει να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό μπροστά στον κόσμο της.

Τι έχει κάνει γενικότερα ο Μεντιλίμπαρ απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ:

18/2/24: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-4 (Super League)

10/3/24: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3 (Super League Play Off)

31/3/24: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-0 (Super League Play Off)

21/4/24: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 (Super League Play Off)

12/5/24: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0 (Super League Play Off)

15/5/24: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 (Super League Play Off)

19/5/24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2 (Super League Play Off)

6/10/24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0 (Super League Play Off)

10/11/24: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3 (Super League)

24/11/24: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (Super League)

15/1/25: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (Κύπελλο)

26/1/25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 (Super League)

5/2/25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 (Κύπελλο)

16/2/25: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 (Super League)

26/2/25: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 6-0 (Κύπελλο)

Απολογισμός: 15 ντέρμπι, 8 νίκες, 4 ισοπαλίες, 3 ήττες