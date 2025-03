Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό, δύσκολη έξοδος για τον Άρη στον Βόλο

Ο Παναθηναϊκός που ψάχνει... αντίδραση κόντρα στον Παναιτωλικό, ο Άρης που θέλει το διπλό στον Βόλο και τα ενδιαφέροντα ευρωπαϊκά ματς της ημέρας.

Ένα ακόμη γεμάτο Σάββατο με πλούσια δράση εντός κι εκτός συνόρων. Στα της Stoiximan Superleague, όπου έχουμε φτάσει πλέον στην 25η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, όλα τα παιχνίδια παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για το πως θα πλαθαριστούν οι ομάδες στα Play Off, Play In και Play Out.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό (20:00-Cosmote Sport 1) στο ΟΑΚΑ και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την απρόσμενη και άσχημη ήττα από την Λαμία εκτός έδρας με 3-1 την περασμένη αγωνιστική.

Ο Άρης από την άλλη αγωνίζεται στον Βόλο (17:00-Cosmote Sport 2), χωρίς την στήριξη του κόσμου του, με στόχο το διπλό και την διεκδίκηση των όποιων πιθανοτήτων έχει για την κατάκτηση της 4ης θέσης. Έπειτα, έχουμε το παιχνίδι του Πανσερραϊκού με την Athens Kallithea (17:00-NovaSports 2), μία μεγάλη «μάχη» για την ζώνη του υποβιβασμού, με τους φιλοξενουμένους, που βρίσκονται ακόμη μέσα σ' αυτήν, να απέχουν τέσσερις βαθμούς από τους Σερραίους.

Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ξεχωρίζουν τα παιχνίδια της Νάπολι με την Ίντερ (19:00-Cosmote Sport 3) και της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00-NovaSports 1) ενώ το «μενού» έχει και μπόλικο Κύπελλο Αγγλίας.

Για τους μπασκετόφιλους, μεγάλο ντέρμπι από τα παλιά έχει σήμερα το πρόγραμμα για την 19η αγωνιστική της GBL, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη (20:15-ERT 3). Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σ' ένα τελικά μετά από αρκετό καιρό και μάλιστα σ' ένα 500αρι τουρνουά, αυτό του Ντουμπάι, όπου θέλει να κερδίσει στον τελικό Φέλιξ Οζέρ-Αλιάσιμ (17:00-Cosmote Sport 6) και να επιστρέψει έτσι στην κατάκτηση των τίτλων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που περιέχει το πρόγραμμα τηλεόρασης στην σχετική ενότητα που υπάρχει στο Gazzetta ενώ θα έχετε επίσης την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αγώνων από τα Livescores.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας