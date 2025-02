Οι πιθανότητες που έχουν για πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Αναλυτικά οι πιθανότητες που δίνει ο αλγόριθμος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Σε αντιθεση με την 23η αγωνιστική, η χθεσινή έκρυβε εκπλήξεις και αλλαγές στην μάχη για την διεκδικήση του τίτλου της Stoiximan SuperLeague, μεταξύ του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Το μεγάλο θέμα της ημέρας φυσικά, δεν είναι άλλο από την αδιανόητη γκέλα του «τριφυλλιού» στην Λαμία, όπου γνώρισε την ήττα με 3-1 και είδες τις ελπίδες του για τίτλο ουσιαστικά να εξανεμίζονται, καθώς μειώθηκαν κατά 8,6% σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data.

Από την πλευρά της η Ένωση, με το επιτυχημένο πέρασμά της από την Τρίπολη, είδε τις δικές να αυξάνονται κατά 2% και ουσιαστικά να μένει μόνη της να διεκδικεί το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό.

Τέλος, οι Πειραιώτες ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της αγωνιστικής, καθώς με την επικράτησή τους από του ΠΑΟΚ, αύξησαν τις πιθανότητές τους κατά 8,7%.

Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 24) 🚨



▪️ Olympiacos beat PAOK in the match of the round, and added +9% in chances to win the title!

▪️ Panathinaikos lost the most in title probability after losing to bottom placed Lamia

▪️ AEK added +19% to finish Top 2 after beating… pic.twitter.com/0cjoMMjXep