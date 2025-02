Ο Κώστας Νικολακόπουλος βλέπει μέσα από το blog του στο Gazzetta το αποψινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ μέσα από μία άλλη διάσταση.

Είναι αφελές να μην συνειδητοποιούμε ότι το παιχνίδι με την Στεάουα όπως εξελίχθηκε για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν ό,τι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό ενόψει του αποψινού ντέρμπι στο Καραϊσκάκη.

Δεν μιλάμε για το αποτέλεσμα αυτό καθ΄ εαυτό, αλλά για τον τρόπο που ήρθε-με κάτω τα χέρια-και που υποχρεώνει πλέον την ομάδα του Λουτσέσκου να «κάνει κάτι» κόντρα στον Ολυμπιακό. Και πρέπει πάντα να φοβάσαι την ομάδα που είναι πληγωμένη και που παίζει το τελευταίο της χαρτί για την επιβίωση. Ήταν μία ταπείνωση για τον ΠΑΟΚ αυτή στο Βουκουρέστι, που αναπόφευκτα θα επηρεάσει και το σημερινό παιχνίδι.

Θα ήταν αλλιώς αν ο ΠΑΟΚ έφερνε ένα άλλο αποτέλεσμα, πιο αξιοπρεπές, ακόμη και αν τελικά πάλι έμενε έξω. Τώρα, ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει μία ομάδα που θα έρθει στο σπίτι του να τα παίξει όλα για όλα, έχοντας μεν φθορά, πνευματική και ψυχολογική, από την ευρωπαϊκή της υποχρέωση, αλλά κι έχοντας την ανάγκη, έστω με τη μορφή μίας ισοπαλίας, να σταθεί όρθια για τον τελευταίο στόχο που της απέμεινε, την πρώτη η, τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, διαφορετικά θα έχει τελειώσει γι΄ αυτήν η σεζόν από τέλη Φεβρουαρίου. Και μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ελλάδας, που από το καλοκαίρι έως τώρα σταδιακά χάνει τον ένα στόχο της μετά τον άλλο σε όλες τις διοργανώσεις.

Αντίθετα από τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει κανέναν από τους στόχους του! Είναι η μοναδική ομάδα που παίζει σε όλα τα ταμπλό! Με τη διαφορά ότι τέλη Φλεβάρη κανείς δεν πήρε τίποτα. Έχει ακόμη πολλά ψωμιά, τρεις ολόκληρους μήνες, η σεζόν και το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο που μπορεί μέσα σε χρόνο ρεκόρ να τα αλλάξει όλα. Ο δε Ολυμπιακός έχει μπει μέσα σε μία τέτοια χρονική συγκυρία στην οποία μπορεί να συμβούν τα πάντα σε μόλις 18 ημέρες, έχοντας να παίξει σήμερα με τον ΠΑΟΚ, αμέσως μετά δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, και «καπάκι» δύο ευρωπαϊκά, με ενδιάμεσα τον ΟΦΗ.

Όταν θα τελειώσει η διαδικασία αυτών των έξι αγώνων, αφενός μεν θα έχει ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αφετέρου δε θα ξέρουμε αν θα έχει περάσει στα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ για πρώτη φορά στην ιστορία του, αλλά και θα έχουμε και μία πρώτη σοβαρή εικόνα του για την τύχη του να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου. Και μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει αφήσει πίσω του πολύ την ΑΕΚ, να έχει περάσει την πρωταθλήτρια Νορβηγίας και να βρίσκεται κοντά στον τελικό του Κυπέλλου. Αλλά μπορεί και να τον έχει προσπεράσει η ΑΕΚ και να τον έχει πλησιάσει πολύ ο Ολυμπιακός, να τον έχει αποκλείσει η Μπόντο και να είναι με το ένα πόδι εκτός τελικού…

Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει (με την πρώτη εκδοχή της), είτε δεν μας αρέσει (με τη δεύτερη εκδοχή της). Για να πάει ο Ολυμπιακός προς την πρώτη εκδοχή, πρέπει να κερδίσει απόψε τον ΠΑΟΚ, προσέχοντας, βέβαια, στο τέλος να μη χάσει κιόλας! Και για να κερδίσει απόψε τον ΠΑΟΚ, πρέπει να είναι καλός. Να αρχίσει καλά και να τελειώσει καλά το παιχνίδι, μην χάνοντας τη συγκέντρωση του. Η ομάδα του Λουτσέσκου δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Και αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, έχει βρει τον δρόμο τα τελευταία χρόνια κι έχει κάνει καθόλου λίγα διπλά στο Καραϊσκάκη. Και μία ομάδα που μέσα σε μία εφταετία έχει κερδίσει τέσσερις φορές μέσα στον Πειραιά, πρέπει να την υπολογίσεις. Και να την παίξεις πολύ δυνατά.

Ας έχουμε δε υπόψιν μας και κάτι άλλο: Βρισκόμαστε ακόμη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Και στον α΄ γυρο ο Ολυμπιακός είχε νικήσει 3-2 μέσα στην Τούμπα. Πόσο εύκολο είναι στην κανονική διάρκεια ενός πρωταθλήματος να κάνει μια ομάδα δύο νίκες σε δύο παιχνίδια, όταν παίζουν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ; Τα δεδομένα είναι αμείλικτα. Και δινουν την απάντηση, «λιγοστές φορές»-την προηγούμενη οκταετία δεν έγινε καμία φορά!

Τελευταία σεζόν στην οποία ο Ολυμπιακός έκανε νίκες μέσα-έξω με τον ΠΑΟΚ σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος (τα πλέϊ οφ άλλωστε είναι πάντα κάτι το διαφορετικό), ήταν το 2015-16, όταν με τον Μάρκο Σίλβα στον πάγκο είχε 2-0 στην Τούμπα φθινόπωρο και 1-0 στο Καραϊσκάκη Φεβρουάριο…Εδώ και πάνω από 30 χρόνια ο Ολυμπιακός το ξαναέκανε το 2011-12 με τον Ερνέστο Βαλβέρδε (2-1 μέσα, 2-0 έξω), το 2006-07 (2-0 μέσα με τον Σόλιντ και 3-2 έξω με τον Λεμονή), το 2000-01 με τον Λεμονή (4-2 έξω και 1-0 μέσα), το 1999-2000 (4-1, 2-0) και το 1998-99 (2-1, 2-1). Έξι φορές σε πάνω από 30 χρόνια. Άρα, μία φορά κάθε πέντε-έξι πρωταθλήματα.

Ενδιαφέρουσα υποσημείωση: Κάθε φορά που το έκανε ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα !

Όπως γράφει η Thenationalherald, επιβεβαιώθηκε κι επίσημα, μετά τη θετική απάντηση του προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι οι τρεις μεγάλοι Στρατάρχες της Παρέλασης στη Νέα Υόρκη για την ημέρα της Ελληνικής ανεξαρτησίας θα είναι ο Μαρινάκης, ο Αμερικάνος στρατηγός Ανδρέας Πόπας και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Μαρτίου στη μία το μεσημέρι στην 5η Λεωφόρο. Ο Στρατηγός Πόπας, ο Μαρινάκης και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος αναμένεται επίσης να παραβρεθούν στο Μεγάλο Δείπνο στον χώρο της εκδήλωσης Ziegfeld το απόγευμα του Σαββάτου 29 Μαρτίου. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Συμπρόεδρος της Παρέλασης Γιάννης Στρουμπάκης.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 28 Μαρτίου το Fan Club του Ολυμπιακού της Νέας Υόρκης θα διοργανώσει γιορτή στο Melrose Ballroom για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Ολυμπιακού. Η εκδήλωση θα παρουσιάσει τα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια του συλλόγου από τη σεζόν 2023-2024: το Europa Conference League και το UEFA Youth League, που κέρδισαν οι ομάδες Ανδρών και Νέων, αντίστοιχα. Ο Μαρινάκης έχει προσκληθεί να παραστεί στην εκδήλωση.

Τη δυσκολία της αποψινής μάχης με τον ΠΑΟΚ δείχνει και η καλή παράδοση του Λουτσέσκου, ως προπονητή του ΠΑΟΚ, στο Καραϊσκάκη, καθώς έχει λιγότερες ήττες και περισσότερα θετικά αποτελέσματα!

Οι Θεσσαλονικείς, λοιπόν, με τον Ρουμάνο στον πάγκο έχουν τρεις νίκες επί του Ολυμπιακού, έχουν φέρει δύο ισοπαλίες κι έχουν χάσει τέσσερις φορές.

Τα δύο διπλά του Λουτσέσκου ήταν τις δύο σεζόν στις οποίες ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα (4-2 πέρυσι και 1-0 το 2019) και το άλλο διπλό πρόπερσι (2-1). Δηλαδή, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός και πέρυσι και πρόπερσι έχασε από τον Λουτσέσκου…

