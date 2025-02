Ο Κ. Νικολακόπουλος επιχειρεί μέσα από το blog του στο Gazzetta μία πρώτη προσέγγιση στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ μέσα από μία σοβαρή παράμετρο.

Αποτελεί σίγουρα μία ιδιαιτερότητα του αυριανού ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη ότι οι φιλοξενούμενοι προέρχονται από ευρωπαϊκό παιχνίδι τους και δη εκτό έδρας-κι ακόμη παραπέρα με ήττα τους κι αποκλεισμό.

Θα είναι το 9ο μεταξύ τους παιχνίδι εδώ και 25 χρόνια, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό ενώ προέρχεται από ευρωπαϊκή υποχρέωση. Και στα οκτώ προηγούμενα νικητής ήταν ο Ολυμπιακός! Με μία διαφορά, όμως-έπαιζε κι εκείνος Ευρώπη πριν από το κάθε παιχνίδι του με τον ΠΑΟΚ!

2000 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-4. Αμέσως πριν, Ολυμπιακός-Λίβερπουλ 2-2 και PSV-ΠΑΟΚ 3-0

2011 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1. Αμέσως πριν, Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-1 και Ρούμπιν-ΠΑΟΚ 2-2

2013 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-0. Αμέσως πριν, Ολυμπιακός-Μπενφίκα 1-0 και Χάϊφα-ΠΑΟΚ 0-0

2015 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-2. Αμέσως πριν, Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-3 και ΠΑΟΚ-Ντόρτμουντ 1-1

2016 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1. Αμεσως πριν, Ολυμπιακός-Αστάνα 4-1 και Γκαραμπάγκ-ΠΑΟΚ 2-0

2021 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1. Αμέσως πριν, Άϊντραχτ-Ολυμπιακός 3-1 και Κοπεγχάγη-ΠΑΟΚ 1-2

2024 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1. Αμέσως πριν, Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 1-0 και ΠΑΟΚ-Κλαμπ Μπριζ 0-2

2024 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3. Αμέσως πρν, Ολυμπιακός-Ρέϊντζερς 1-1 και Μάντσεστερ-ΠΑΟΚ 2-0

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό «οκτώ στα οκτώ» για τον Ολυμπιακό, με τα πέντε παιχνίδια του να είναι στο Καραϊσκάκη (μία τεσσάρα και τρεις νίκες με 2-1) και τα τρία στην Τούμπα (τεσσάρα, τριάρα και άνετο 2-0)!!!

Ο δε ΠΑΟΚ τρεις-τέσσερις ημέρες πριν τις ήττες αυτές είχε δύο εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια και έξι εκτός έδρας ευρωπαϊκά, όπως και τώρα που έπαιξε την Πέμπτη στη Ρουμανία με την Στεάουα χάνοντας 0-2. Είτε ο ΠΑΟΚ κέρδιζε στην Ευρώπη (μία φορά), είτε έφερνε ισοπαλία (τρεις), είτε έχανε (τέσσερις), στη συνέχεια έχανε πάντα από τον Ολυμπιακό. Είτε ο Ολυμπιακός έπαιζε προηγουμένως εντός (τέσσερις φορές) η, εκτός έδρας (άλλες τέσσερις), είτε προέρχονταν από νίκες (τρεις), είτε προέρχονταν από ισοπαλίες (δύο φορές), είτε προέρχονταν από ήττες (τρεις φορές)!

Τώρα, η κατασταση, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι ακόμη πιο ευνοϊκή για τον Ολυμπιακό, καθώς ο ίδιος δεν είχε μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκή υποχρέωση και λογικά περιμένουμε να βγάλει περισσότερη φρεσκάδα. Ασφαλώς, ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει στο ποδόσφαιρο. Αλλά θα είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός να έπαιζε πριν Ευρώπη και να κέρδιζε πάντα τον ΠΑΟΚ και τώρα που είναι πιο ξεκούραστος να μην τα καταφέρει!

Αν, βεβαίως, δεν αξιολογήσει σωστά τον αντίπαλο και τις συνθήκες, πολύ απλά δεν θα τα καταφέρει…

Άσχετο:

Τα play off του Europa League απέδειξαν περίτρανα πόσο πολύ επηρεάζει η διαιτησία της εξέλιξη των αγώνων και κατ΄ επέκταση τις προκρίσεις. Σε ένα σύνολο 16 αγώνων, είδαμε τους εννιά, πάνω δηλαδή από τους μισούς, να κρίνονται από πέναλτι η, αποβολή η, κι από τα δύο μαζί!

Μίντιλαντ-Σοσιεδάδ 1-2, το 0-1 με πέναλτι

Τβέντε-Μπόντο 2-1, το 2-1 με πέναλτι στο 95’

ΑΖ-Γαλατασαράί 4-1, με αποβολή εις βάρος της Γαλατασαράι από το 51΄με το σκορ 2-1

ΠΑΟΚ-Στεάουα 1-2, με αποβολή εις βάρος του ΠΑΟΚ στο 45΄με το σκορ 1-0

Πόρτο-Ρόμα 1-1, με αποβολή εις βάρος της Ρόμα στο 72’ με το σκορ 1-1

Μπόντο-Τβέντε 5-2, με το 1-1 με πέναλτι για την Μπόντο

Ρόμα-Πόρτο 3-2, με αποβολή εις βάρος της Πόρτο από το 51΄με το σκορ 2-1

Σοσιεδάδ-Μίντιλαντ 5-1, με αποβολή εις βάρος της Μίντιλαντ στο 70’ με το σκορ 3-2

Άγιαξ-Ουνιόν 1-2, με πέναλτι κι αποβολή εις βάρος του Άγιαξ στο 28’, αλλά και πέναλτι υπέρ του Άγιαξ στο 93’

Αν προσέξατε, όλες οι αποφάσεις ήταν καίριες…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έχω την εντύπωση ότι ο Όρτα παίζοντας ως 10άρι δεν βρίσκει τους χώρους που έχει ανάγκη το παιχνίδι του για να δώσει ό,τι μπορεί καλύτερο. Και μέχρι τώρα, σε αυτό το δεύτερο πέρασμα του από τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ τον χρησιμοποιεί ως 10άρι.

Να θυμίσω ότι ο Όρτα πέρυσι τα καλύτερα παιχνίδια του πέρυσι στον Ολυμπιακό τα έκανε ως 8άρι, που είναι και η καλή του θέση. Μάλιστα, ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ τις περισσότερες φορές τον έβαζε 8άρι, λίγο πιο μπροστά από τον Έσε η, τον Ιμπόρα. 10άρι τον είχε βάλει στο 1-4 από τη Μακάμπι…

Από την άλλη, δεν μπορώ να παραβλέψω κι ότι στον τελικό με τη Φιορεντίνα, ο Όρτα είχε παίξει για περίπου 45 λεπτά κάτι μεταξύ 10αριού κι έξω αριστερά, αντικαθιστώντας τον Τσικίνιο και είχε βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Άρα, εναλλακτικά μπορεί να παίξει κι εκεί, με επιτυχία.

Πρωτίστως δε ισχύει, ότι κάθε παίκτης πρέπει να κάνει τα πάντα για να βοηθάει την ομάδα εκεί που τον χρειάζεται. Ακόμη και όχι παίζοντας στην ιδανική για τον ίδιο θέση. Αλλά κι αυτό δεν αλλάζει την ουσία: ο Όρτα 8άρι είναι.

