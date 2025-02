Ο Ολυμπιακός θα υποφέρει, αλλά όταν έχεις πάρει κούπα, μετά πρέπει να πας τουλάχιστον στους «8»

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει μέσα από το blog του στο gazzetta την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Γιουρόπα Λιγκ.

Ένα πλατύ χαμόγελο ήταν η πρώτη αντίδραση του Κώστα Βερνίκου την στιγμή που προέκυψε η κλήρωση του Ολυμπιακού στους 16 του Γιουρόπα Λιγκ, με την Μπόντο Γκλιμτ. Λογικό, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές.

Άλλο όνομα, άλλη δυναμική, άλλο ρόστερ, άλλος προπονητής, άλλη κατάσταση η Φενέρμπαχτσε, άλλη η Μπόντο. Αν θα προκριθεί εν τέλει ο Ολυμπιακός είναι κάτι άλλο! Αλλά οι διαφορές μεταξύ της μία υποψήφιας αντιπάλου από την άλλη είναι μεγάλες. Ένα μικρό παράδειγμα: η Μπόντο παίζει σε ένα γηπεδάκι 7.500 θέσεων και η Φενέρμπαχτσε σε ένα γήπεδο 47.000 θέσεων, που πέρυσι ήταν γεμάτο στη ρεβάνς με τους «ερυθρόλευκους» και με μία ατμόσφαιρα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη γι΄ αυτούς…

Όλα αυτά, όμως, δεν αλλάζουν την πραγματικότητα που έχω εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου: ο Ολυμπιακός για να περάσει την Μπόντο θα πρέπει να υποφέρει, να φτύσει αίμα. Πολύ απλά γιατί πρώτον οι Νορβηγοί έχουν καλή ομάδα και δεύτερον γιατί στο σπίτι τους η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα έχει προβλήματα.

Για το πρώτο, να θυμίσω το χθεσινό 5-2 επί της Τβέντε (2-1 στο 90λεπτο) με κατοχή 69-31, επιθέσεις 74-39, κόρνερ 9-4, τελικές 14-10 (εντός εστίας 7-2). Επί της Τβέντε με την οποία ο Ολυμπιακός είχε φέρει 0-0 στο Καραϊσκάκη.

Για το δεύτερο, να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει στη Νορβηγία, παλιότερα, τρεις φορές κι έχει συντριβεί 1-5 από τη Ρόζενμποργκ, έχει χάσει 2-3 από τη Μόλντε ενώ την κέρδιζε με 2-0 και έχει φέρει 1-1 στη δεύτερη επίσκεψη του στη Ρόζενμποργκ.

Από εκεί και πέρα, πολλά πράγματα έχουν τη δική τους μικρή η, πιο μεγάλη αξία. Όπως το ότι το νορβηγικό πρωτάθλημα ξεκινάει στις 30 Μαρτίου. Με τη διαφορά, όμως, ότι η Μπόντο δεν είναι ομάδα εκτός δράσης, όπως κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί. Πολύ απλά γιατί ναι μεν το πρωτάθλημα Νορβηγίας τελείωσε την 1η Δεκέμβρη, από την άλλη ωστόσο η Μπόντο έπαιξε τόσο στις 23 και στις 30 Γενάρη (2-1 εντός έδρας την Μπεσίκτας και 1-1 εκτός έδρας με τη Νις), όσο και φυσικά τώρα, στις 13 και 20 Φλεβάρη, με την Τβέντε (1-2 και 5-2 στην παράταση).

Μάλιστα, η μόνιμη πρωταθλήτρια Νορβηγίας (τέσσερις κατακτήσεις την τελευταία πενταετία!) έχει το πλεονέκτημα ότι θα είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά στα δύο παιχνίδια της με τον Ολυμπιακό, την στιγμή κατά την οποία οι Πειραιώτες έχουν το εξής πρόγραμμα: Κυριακή Φιλαδέλφεια, Πέμπτη Νορβηγία, Κυριακή ΟΦΗ, Πέμπτη Μπόντο στο Καραϊσκάκη, Κυριακή ντέρμπι στην πρώτη αγωνιστική των πλέϊ οφ…

Επικοινωνιακά, δεν είναι η καλύτερη κλήρωση! Γιατί, την περνάς και κανείς δεν σου λέει μία καλή κουβέντα! Δεν την περνάς και όλοι πέφτουν πάνω σου. Αντίθετα, με τη Φενέρμπαχτσε, αν έμενες έξω, δεν θα σου στοίχιζε τόσο από πλευράς ψυχολογίας. Θα έμενες έξω από τον Μουρίνιο, από ένα θηρίο της Τουρκίας, με παικταράδες κλπ, κλπ.

Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι όταν έχεις κατακτήσει μόλις τον περασμένο Μάϊο το Κόνφερενς Λιγκ, πρέπει να σταθείς στο Γιουρόπα Λιγκ της φετινής σεζόν όσο μπορείς καλύτερα. Και πρέπει έναν αντίπαλο όπως την Μπόντο, να την περάσεις. Να φτάσεις έως τα προημιτελικά. Να είσαι δηλαδή με ψηλά το κεφάλι και μετά όπου βγει.

Άσχετο: Η ευκαιρία του Βέλντε! Ο Νορβηγός, κόντρα σε μία ομάδα της πατρίδας του, πρέπει να το πάρει πάνω του!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στην Μπόντο έκανε όνομα και πήρε μεταγραφή στη Ρόμα ο Σολμπάκεν, που στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν είχε έρθει δανεικός στον Ολυμπιακό. Με τον Νορβηγό αριστεροπόδαρο εξτρέμ να μην είχε ακουμπήσει, που λέμε.

Από την Μπόντο ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή είχε συζητήσει να πάρει τον αριστερό μπακ Μπιόρκαν και τον κεντρικό χαφ Μπεργκ, που τελικά είχαν μεταγραφεί σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα χωρίς επίσης να κάνουν τίποτα (ο πρώτος στη Χέρτα, ο δεύτερος στη Λανς), με συνέπεια να γυρίσουν πίσω. Όπως γύρισε στην Μπόντο κι ο Χάουγκε, εξτρέμ που είχε πουληθεί στη Μίλαν και στην Άιντραχτ, πάλι δίχως επιτυχία.

Γενικά, η Μπόντο είναι ομάδα. Και οι καλοί της παίκτες αναδεικνύονται μέσα από την ομάδα, αλλά είναι στην πραγματικότητα παίκτες μόνο γι΄ αυτή την ομάδα, η οποία, διόλου τυχαία, έχει ίδιο προπονητή, τον Κγέτιλ Κνούτσεν, εδώ και εφτά χρόνια.

