Με μόλις τρία ματς να απομένουν ο Παναιτωλικός εδραιώθηκε στην οκτάδα, ο ΟΦΗ ακολουθεί αμέσως μετά, ενώ ο Ατρόμητος βρίσκεται πια εκτός του 5-8.

Ολοκληρώθηκε απόψε (16/2) και η 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πλέον απομένουν μόνο τρεις «στροφές» μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Η «μάχη» που επί του παρόντος… κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι εκείνη για είσοδο στα Play Off 5-8, αφού όλα τα υπόλοιπα (σ.σ. τίτλος, υποβιβασμός κτλ) θα κριθούν στα τρία group που έπονται της regular season (σ.σ. Play Off 1-4, Play Off 5-8, Play Out 9-14).

Θυμίζουμε πως τα clubs που θα βρεθούν στα Play Off 5-8 θα διαιρέσουν με το ήμισυ τους βαθμούς που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια (σ.σ. η στρογγυλοποίηση πάει προς τα πάνω), θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας και στο φινάλε του μίνι τουρνουά όποια ομάδα είναι 5η (σ.σ. θα προστεθούν οι πόντοι που θα συγκεντρώσουν σε αυτό το «πρωτάθλημα» με το 50% της regular season που θα διατηρήσουν) θα περιμένει να δει ποιος θα κατακτήσει το Κύπελλο, ώστε να μάθει εάν θα συμμετάσχει ή όχι στα προκριματικά του Conference League της επόμενης περιόδου. Εφόσον η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση καταλήξει σε club που θα βρίσκεται στα Play Off 1-4 τότε θα παίξει στην Ευρώπη, σε διαφορετική περίπτωση όχι.

Με γνώμονα τα αποτελέσματα του διημέρου Παναιτωλικός, ΟΦΗ και Ατρόμητος «παλεύουν» για δύο εκεί θέσεις, αφού ο Αστέρας Aktor και ο Αρης έχουν απομακρυνθεί αισθητά. Τ

α «καναρίνια» μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Athens Kallithea όχι μόνο παρέμειναν στην 7η θέση αλλά και βρίσκονται πια στο «+4» από τον 9ο Ατρόμητο που έχασε 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ, ενώ ο ΟΦΗ που επικράτησε 2-1 των Αρκάδων «σκαρφάλωσε» 8ος.

Ας δούμε λοιπόν το πρόγραμμα των τριών «μονομάχων» μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Το πρόγραμμα των τριών «μνηστήρων»

7.ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (32)

Αρης*

Παναθηναϊκός*

Λεβαδειακός

8.ΟΦΗ (30)

Athens Kallithea *

Λαμία

Ολυμπιακός*

8.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (28)

Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός*

Παναθηναϊκός

Οπου * οι εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Τι ισχύει με τις μεταξύ τους ισοβαθμίες

Επειδή δε οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι μικρές ας έχουμε κατά νου και τι θα συμβεί σε πιθανές ισοβαθμίες των εμπλεκόμενων, καθώς τα πάντα ενδέχεται να κριθούν εκεί. Ο Παναιτωλικός υπερτερεί σε όλες τις διπλές αλλά και στην τριπλή, εφόσον «κάτσουν» στους ίδιους πόντους.

Αντίθετα εκείνη μεταξύ του Ατρόμητου και του ΟΦΗ θα κριθεί, αρχικά, στο goal average όλης της περιόδου.

Παναιτωλικός VS

Ατρόμητος: Υπερτερεί

ΟΦΗ: Υπερτερεί



ΟΦΗ VS

Ατρόμητος: Θα κριθεί στο συνολικό goal average της σεζόν (αυτή τη στιγμή έχει -5 και οι Περιστεριώτες -2) και ύστερα, εφόσον είναι το ίδιο, στο ποια ομάδα έχει την καλύτερη επίθεση συνολικά στο πρωτάθλημα. Εάν προκύψει νέα «ισοπαλία», τότε θα υπερτερεί εκείνη με την καλύτερη άμυνα.

Παναιτωλικός: Υστερεί



Ατρόμητος VS

ΟΦΗ: Θα κριθεί στο συνολικό goal average της σεζόν (αυτή τη στιγμή έχει -2 και οι Κρητικοί -5) και ύστερα, εφόσον είναι το ίδιο, στο ποια ομάδα έχει την καλύτερη επίθεση συνολικά στο πρωτάθλημα. Εάν προκύψει νέα «ισοπαλία», τότε θα υπερτερεί εκείνη με την καλύτερη άμυνα.

Παναιτωλικός: Υστερεί