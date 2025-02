«Προχωρημένες επαφές του Ολιβέιρα με τη Σπορτ Ρεσίφε»

Στη Βραζιλία μετέδωσαν πως ο Σέρτζιο Ολιβέιρα είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει στη Σπορτ Ρεσίφε και ότι τα πάντα εξαρτώνται αν θα μείνει ή όχι ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Εκτός πλάνων του Ολυμπιακού φαίνεται πως βρίσκεται ο Σέρτζιο Ολιβέιρα και όπως υποστηρίζουν στη Βραζιλία ο 32χρονος χαφ είναι πιθανό να συνεχίσει στη Σπορτ Ρεσίφε.

Μάλιστα στη χώρα του καφέ παρουσιάζουν το θέμα του ως αρκετά προχωρημένο και υποστηρίζουν πως θα «τελειώσει» άμεσα μόλις ο Πορτογάλος μείνει ελεύθερος από τους «ερυθρόλευκους», καθώς ο ίδιος πιέζει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση (σ.σ. έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026). Επί της ουσίας σχολιάζουν πως εκκρεμεί μόνο αυτό.

Παράλληλα πάντως υπογραμμίζεται πως ανεξάρτητα από την υπόθεση του Ολιβέιρα στη Σπορτ Ρεσίφε δεν έχουν «εγκαταλείψει» και εκείνη του Τιεμούε Μπακαγιόκο του ΠΑΟΚ, για τον οποίο επίσης ενδιαφέρονται.

