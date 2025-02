Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: «Μάχη» του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», Ολυμπιακός και ΑΕΚ κόντρα σε Αστέρα και Πανσερραϊκό

Ακόμη μία Κυριακή γεμάτη Stoiximan Superleague, με το μεγάλο παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει, αλλά και πλειάδα επιλογών από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα για ακόμη μία Κυριακή έχοντας ως «κορωνίδα» την Stoiximan Superleague. Πηγαίνοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος όλα τα παιχνίδια έχουν αποκτήσει ξεχωριστή σημασία για την βαθμολογία που θα διαμορφωθεί ενόψει της έναρξης των Play off, Play in και Play out.

Το ματς που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα για την 22η αυτή αγωνιστική είναι εκείνο ανάμεσα στον Άρη και Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης» (19:30-NovaSports Prime), όπου οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι που έχουν στο πρόγραμμά τους μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας, περιμένοντας μία γκέλα από ΑΕΚ και Ολυμπιακό ενώ ο Άρης θέλει τη νίκη για να πάρει ψυχολογία και να επιστρέψει στην πέμπτη θέση.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Aktor (17:00-Cosmote Sport 1) στο «Γ. Καραϊσκάλης» κι έχει ένα λόγο παραπάνω να κερδίσει, αφού, σαν χθες, ήταν η επέτειος της τραγωδίας της Θύρας 7 και θέλει να αφιερώσει τη νίκη στα θύματά της.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό (20:30) στην «OPAP Arena». Μπορεί να μην έχει τον κόσμο της μέσα στο γήπεδο εξαιτίας της τιμωρίας, όμως εκείνοι έχουν δώσει ραντεβού απ' έξω για να ενισχύσουν την «αρμάδα» του Αλμέιδα.

Από κει και πέρα ενδιαφέροντα παιχνίδι έχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιορ, όπως στο Κύπελλο Αγγλίας, όπου η Λίβερπουλ πάει να παίξει στην έδρα της Πλίμουθ και η Άστον Βίλα κοντράρεται με την Τότεναμ, αλλά και στην La Liga, όπου η Σεβίλλη φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που περιέχει το πρόγραμμα τηλεόρασης στην σχετική ενότητα που υπάρχει στο Gazzetta ενώ θα έχετε επίσης την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αγώνων από τα Livescores.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας