«Ο Αρης είναι κοντά στον Γκιγιέρμο Οτσόα»!

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν στο εξωτερικό ο Αρης «τρέχει» το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον Γκιγιέρμο Οτσόα, διεθνή πορτιέρε από το Μεξικό.

Μία «βόμβα» έριξε πριν από λίγο ο δημοσιογράφος Σάσα Τεβολιέρι, καθώς υποστήριξε πως ο Αρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Γκιγιέρμο Οτσόα, τον 39χρονο διεθνή πορτιέρε από το Μεξικό. Οι Θεσσαλονικείς δεν θέλησαν να σχολιάσουν το παραμικρό για το δημοσίευμα, περίπου, δύο ώρες πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου. Στην Πορτογαλία πάντως, το αντίστοιχο περιθώριο είναι μέχρι τη Δευτέρα (3/2).

O Οτσόα υπερασπίζεται φέτος την εστία της Avs Futebol και κάτω από τα γκολπόστ της μετρά εννέα συμμετοχές στην πρώτη πορτογαλική κατηγορία, ενώ στο παρελθόν έπαιξε, μεταξύ άλλων, σε Μάλαγα, Σταντάρ Λιέγης, Αζαξιό και την Αμέρικα της χώρας του.

Συνολικά το… κοντέρ του «γράφει» 152 εμφανίσεις κάτω από την εστία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, με το οποίο μεταξύ άλλων κατέκτησε παλαιότερα πέντε Gold Cup.

Παράλληλα με το εθνόσημο στο στήθος πήρε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.



🇲🇽 Memo Ochoa now close to join Aris Saloniki ! Been told talks are advanced with the Mexicain goalkeeper… Run after time as Greek transfer window closes in 3 hours.

🇬🇷⏳ Wait&See. #mercato #Mexico pic.twitter.com/XGGVfAVoeW