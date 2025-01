Μία ανάσα από την απόκτηση του Ντάριο Σπίκιτς από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ είναι ο Άρης για την μεσοεπιθετική του γραμμή.

Ο Ντάριο Σπίκιτς είναι ο εκλεκτός του Άρη για την ενίσχυση στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, όπως αποκαλύπτουν στην Κροατία.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Ίζακ Άντε Σούτσιτς, οι «κίτρινοι» θα αποκτήσουν τον 25χρονο εξτρέμ της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με την μορφή δανεισμού ως το τέλος της αγωνιστικής σεζόν, καθώς δεν υπολογίζεται από τον Φάμπιο Καναβάρο.

💥BOOOM!💥

Dario Spikic will leave @gnkdinamo and join @ARIS__FC on a loan + option to buy.

MORE⬇️https://t.co/eXBXrrDQBP