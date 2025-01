Σύμφωνα με την «O Jogo», ο ΠΑΟΚ φαίνεται να ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 24χρονου μέσου της πορτογαλικής Άβες, Γκουστάβο Ασουνσάο, ο πατέρας του οποίου είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ.

Το ενδιαφέρον πολλών ομάδων έχει προσελκύσει ο Γκουστάβο Ασουνσάο, ο 24χρονος Βραζιλιάνος μέσος της πορτογαλικής Άβες που δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Μία εξ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «O Jogo», ενώ στο «κόλπο» βρίσκονται επίσης η Ντιναμό Βουκουρεστίου και η Ρεσίφε. Ο Ασουνσάο αγωνίζεται στην Άβες, που μάχεται για την παραμονή της στη Liga Portugal, από τον περασμένο Σεπτέμβριο και το συμβόλαιό του με την ομάδα λήγει τον Ιούνιο του 2025.

🚨 Gustavo Assunção pode ser o volante do Sport! O jogador do Aves SAD, de 24 anos, recebeu sondagens do Sport, além de clubes como Dínamo Bucareste, PAOK, e equipes da Turquia, Espanha e México.



(Fonte: Jornal O Jogo - Portugal)