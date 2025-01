Πάλι καλά είναι ο Ολυμπιακός, όταν έξι βασικοί του παίκτες βρίσκονται σε πιο κάτω επίπεδο από πέρυσι…

Ο Κ. Νικολακόπουλος αναδεικνύει μέσα από το blog του στο gazzetta ένα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό θέμα.

Αντί προλόγου: Με τη λευκή εμφάνιση του ο Ολυμπιακός στα προηγούμενα παιχνίδια του είχε άσχημα αποτελέσματα. Στο Αγρίνιο έσπασε η γκίνια!

Αναφορικά με τη φετινή εικόνα του Ολυμπιακού μπορείς να πεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα.

Ένα, ότι μπορεί σε ένα σημαντικό βαθμό και παίρνει αποτελέσματα γιατί έχει μία συμπαγή ομάδα, αρκετά πειστική αμυντικά και αρκετά απειλητική μπροστά, κατά βάση με τον Ελ Κααμπί.

Δύο, ότι έχει χάσει σημαντικό κομμάτι της δημιουργικής-επιθετικής της ισχύος σε σχέση με πέρυσι, λόγω της αδυναμίας αναπλήρωσης των κενών που άφησε η αποχώρηση των Φορτούνη, Ποντένσε, Γιόβετιτς, Όρτα.

Τρία, ότι πολλοί σημαντικοί παίκτες του είναι σε σαφές πιο κάτω επίπεδο συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν. Και με αυτό ακριβώς το τελευταίο θα καταπιαστώ σήμερα, πολύ απλά γιατί είναι κάτι που δεν έχει αναδειχθεί, σχεδόν καθόλου.

Ας τα βάλουμε κάτω: Ο Κάρμο είναι κατώτερος απ΄ότι ήταν την περασμένη σεζόν. Ο Έσε το ίδιο. Ο Τσικίνιο το ίδιο. Ο Ελ Κααμπί επίσης. Κι ο Ορτέγκα με τον Ρόντινεϊ. Μιλάμε για έξι βασικότατους παίκτες, που άλλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο έχουν ρίξει τις στροφές τους σε σχέση με την εικόνα που είχαν στην ίδια αυτή ομάδα, του Μεντιλίμπαρ, κατά το β΄μισό της προηγούμενης σεζόν.

Προσέξτε, δεν υποστηρίζω ότι έχουν κακή απόδοση γενικά. Λέω, όμως, ότι ο μέσος όρος τους σε αυτό το πρώτο μισό της φετινής σεζόν είναι κάτω από το μέσο όρο τους στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Κι αυτό ασφαλώς και επηρεάζει την εικόνα της ομάδας, όχι ασφαλώς προς το καλύτερο. Διότι είναι παραπάνω από τους μισούς της ενδεκάδας.

Τώρα, γιατί έχει γίνει αυτό, δεν είναι τόσο εύκολο να εξηγηθεί. Π.χ. τρεις (Ρόντινεϊ, Ορτέγκα, Τσικίνιο) έκαναν κανονικά προετοιμασία και τρεις (Κάρμο, Έσε, Ελ Κααμπί) όχι. Τρεις δεν είχαν θέματα με συμβόλαια (Ορτέγκα, Τσικίνιο, Έσε) και τρεις (Ρόντινεϊ, Κάρμο, Ελ Κααμπί) δεν είχαν. Να έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από την αποχώρηση των παικτών που δεν αντικαταστάθηκαν ουσιαστικά; Δεν μοιάζει ως η πιο πειστική απάντηση, αλλά δεν απορρίπτεται κιόλας.

Αυτό που πάντως ισχύει είναι ότι μόνο ο Τζολάκης κι ο Μαρτίνς είναι καλύτεροι συγκριτικά με πέρυσι! Μόλις δύο παίκτες. Και ο Ρέτσος περίπου στα ίδια επίπεδα. Με έξι λοιπόν παίκτες σε πιο κάτω απόδοση και άλλους τέσσερις (πέντε μαζί με τον Ιμπόρα) να έχουν φύγει, μπορεί κάποιος να πει ότι πάλι καλά που ο Ολυμπιακός στέκεται έτσι όπως στέκεται σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Ειδικά από την στιγμή κατά την οποία έχει πάρει λίγες βοήθειες από τις μεταγραφές του καλοκαιριού-ουσιαστικά από τους Κοστίνια, Πιρόλα, Γκαρθία, που σημειωτέον δεν είναι μέσα στην ενδεκάδα των παικτών με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Λίγο πάντως αυτοί, λίγο η φρεσκάδα που δίνουν οι Κωστούλας και Μουζακίτης, λίγο ο Τζολάκης που κρατάει το μηδέν, λίγο ο Ζέλσον που κάποια γκολ βάζει και φτιάχνει, λίγο αυτά που δίνουν (γιατί δεν είναι ότι δεν δίνουν κάτι) οι έξι που ήταν καλύτεροι πέρυσι, ο Ολυμπιακός έχει βρει τα στηρίγματα του για να είναι σταθερά πρώτος στο πρωτάθλημα και αξιοπρεπής στο Γιουρόπα Λιγκ.

Μόνο που η λογική λέει ότι αν αυτοί οι έξι (Ρόντινεϊ, Ορτέγκα, Κάρμο, Έσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί) δεν ανεβάσουν την απόδοση τους και δεν έρθουν και κάποιες βοήθειες από μεταγραφές, θα είναι πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός να συνεχίσει και να φτάσει στους στόχους του.

Κι αν απορείτε που μνημονεύω και τον Ελ Κααμπί, ας καταγράψω ότι στο β΄μισό της περσινής σεζόν, με πιο δύσκολα παιχνίδια, είχε 21 γκολ, ενώ στο α΄μισό της φετινής έχει 15.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει καμία απολύτως συζήτηση με την Πόρτο για τον νεαρό Πορτογάλο εξτρέμ Μπόρτζες.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είχε πολύ κόσμο η ΑΕΚ την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό-9.597 εισιτήρια διατέθηκαν στο παιχνίδι της με το Βόλο, τα περισσότερα σε δική της επίσκεψη στη Μαγνησία.

Πάντως, υπάρχουν αυτά τα χρόνια πολύ μεγαλύτερες οπαδικές εκδρομές στο Πανθεσσαλικό: στο Βόλος-Ολυμπιακός τον Μάρτιο του 2023 τα εισιτήρια ήταν 14.495 και στο Βόλος-Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο του 2022 τα εισιτήρια ήταν 14.882. Ακόμη και σε ακριβώς αντίστοιχη εποχή, Γενάρη του 2023, στο Βόλος-Ολυμπιακός τα εισιτήρια ήταν 10.582.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για την καταγραφή των δεδομένων που δείχνουν τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ ως τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος στη δημιουργία καθαρών ευκαιριών για γκολ, αλλά και στην αποφυγή καθαρών ευκαιριών για γκολ.

While the fanbase is still clamoring over signings complaining over quality, we have 2 more charts for perspective.



Olympiacos is tied for least goals conceded and 2nd in total goals for. Based on our xG, we are still even underperforming offensively.



Comparing shot quality… pic.twitter.com/YI7JXWcnBZ