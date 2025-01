Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρίζει βασικό στόπερ τον Μπιανκόν και βάζει στους εξτρέμ τον Κρίστοφερ Βέλντε για το Παναιτωλικός - Ολυμπιακός.

Ο σχηματισμός του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο θα έχει ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Κάρμο, Μπιανκόν και Ροντινέι και κέντρο με Εσε και Μουζακίτη και μπροστά τους ο Τσικίνιο. Στα 2 άκρα της επίθεσης οι Βέντε και Ζέλσον και στράικερ ο Ελ Καμπί. Η σέντρα του ματς έχει οριστεί για τις 18.00.

Μπορείτε να δείτε πιο κάτω και το γράφημα από τα social media της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το παιχνίδι αυτό, με τον Νορβηγό Κρίστοφερ Βέλντε να είναι στο αρχικό σχήμα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #PANOLY #slgr pic.twitter.com/fNtVdHp6v5