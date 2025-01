Sky Sports: «Επαφές ελληνικής ομάδας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του Άντονι»

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Sky Sports», Ντάρμες Σεθ, ελληνική ομάδα έχει έρθει σε επαφή με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό Άντονι.

Δημοσίευμα από την Αγγλία «συνδέει» τον Άντονι με ομάδες της Stoiximan Superleague. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Sky Sports», Ντάρμες Σεθ, ομάδες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Ισπανία έχουν έρθει σε επαφή με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του διεθνή Βραζιλιάνου εξτρέμ και οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι «ανοιχτοί» σε προσφορές.

Φυσικά πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση για οποιαδήποτε ομάδα του πρωταθλήματος μας, καθώς τον Αύγουστο του 2022 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε 95 εκατομμύρια στον Άγιαξ για να τον αποκτήσει, όμως ο 24χρονος αριστεροπόδαρος δεξιός winger δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα.

Την τρέχουσα σεζόν ο Άντονι μετράει 12 εμφανίσεις και ένα γκολ, ενώ συνολικά με την κόκκινη φανέλα έχει 94 συμμετοχές, με 12 γκολ και 5 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει τις προηγούμενες δυο σεζόν FA Cup και League Cup, υπό τις οδηγίες του Έρικ Τεν Χαγκ.

A number of clubs – including from Spain and Greece – have made contact with Manchester United over a loan for winger Antony. It’s understood United will consider offers for the player. Antony joined in 2022 from Ajax for £82m. He hasn’t started a League game this season. #MUFC