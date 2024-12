Αγγλική... επιβεβαίωση για Αλμιρόν και Ολυμπιακό

Σύμφωνα με αγγλικό δημόσιευμα, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μιγκέλ Αλμιρόν της Νιουκάστλ, όμως έχει ανταγωνισμό από Βραζιλία και MLS.

Ο Άγγλος δημοσιογράφος της Daily Mail, Γκρεγκ Χόουπ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μιγκέλ Αλμιρόν της Νιουκάστλ και την πρόθεση των «ερυθρολεύκων» να πάρουν ποδοσφαιριστή από το πάνω... ράφι για την συγκεκριμένη θέση.

Εκείνος με ανάρτηση που έκανε στο Χ ζήτησε από τους ακόλουθούς να... έχουν τον νου της στην υπόθεση αυτή, με το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 30χρονο Παραγουανό εξτρέμ να είναι γνωστό, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως χθες οι «ερυθρόλευκοι» έλυσαν επίσημα την συνεργασία τους με τον Γουίλιαν ελευθερώντας μία θέση στο ρόστερ και κάνοντας χώρο στις θέσεις των εξτρέμ.

🇬🇷 Keep an eye on Miguel Almiron & Olympiacos. Interest reported below & Willian has now left Greek club after terminating contract



🇺🇸 Santos, Botafogo & Charlotte FC also interested. MLS would seem logical destination, but finances have been difficult in recent windows #nufc https://t.co/aHo3qPxe41