Ολυμπιακός για την αποχώρηση Γουίλιαν: «Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε την αποχώρηση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Γουίλιαν με ένα post στα social media της.

Από μέρους της η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφερόμενη στο... αντίο του Γουίλιαν επισήμανε τα εξής σε ποστάρισμά της στα social media (δίνοντας και επίσημη μορφή στην αποχώρησή του):

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά. / Olympiacos FC wishes all the best to Willian in the next steps of his massive career. He will always have a family in Piraeus.

Εκτός αυτού ο Γουίλιαν ανέβασε και Insta Story που ευχαριστεί τον Ολυμπιακό.