Σιρά: «Ο Παναθηναϊκός είχε απορρίψει πρόταση 27 εκατ. ευρώ για τον Ιωαννίδη από τη Σαουθάμπτον»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σιρά με τιτίβισμά του αναφέρθηκε σε κρούση με ένα πολύ μεγάλο ποσό για τον Φώτη Ιωαννίδη που απορρίφθηκε από τον Παναθηναϊκό.

Ο Νικολό Σιρά, Ιταλός ρεπόρτερ, ανέβασε ένα tweet σε σχέση με πρόταση που έγινε προς τον Παναθηναϊκό για τον διεθνή στράικερ, Φώτη Ιωαννίδη. Χαρακτηριστικά ο Σιρά σημειώνει πώς ο «ο Παναθηναϊκός είχε απορρίψει μία πολύ καλή πρόταση 27 εκατ. ευρώ για τον Φώτη Ιωαννίδη από τη Σαουθάμπτον».

Behind The Scenes - #Panathīnaïkos have turned down a very rich bid (€27M) from #Southampton for Fōtīs #Iōannidīs last summer. #transfers