Παναθηναϊκός για Μπάλντοκ: «Αναπαύσου εν ειρήνη Τζορτζ, θα είσαι πάντα στις καρδιές μας»

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ποστάρισμα στα social media του την ώρα της κηδείας του Τζορτζ Μπάλντοκ λέγοντας έτσι το «ύστατο χαίρε» στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή του.

Το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή της ομάδας, Τζορτζ Μπάλντοκ είπε ο Παναθηναϊκός, αφού οι «πράσινοι» έκαναν μία αποχαιρετιστήρια ανάρτηση στα social media τους την ώρα της κηδείας του δικού τους Γιώργου.

Το «τριφύλλι» ανέβασε μία φωτογραφία που εμφανίζεται ο ίδιος να χειροκροτάει φορώντας την φανέλα των «πρασίνων» και στην κατώ μεριά της υπάρχει το μήνυμα «Αναπαύσου εν ειρήνη Τζορτζ». Στην δε λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «Rest In Peace George 🕊️ You will always be in our hearts 💚», δηλαδή «Αναπαύσου εν ειρήνη Τζορτζ, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας».

Υπενθυμίζουμε πως το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού ταξίδεψε σήμερα αυθημερόν στην Αγγλία και το Μίλτον Κέινς για να παρευρεθεί σύσσωμο στην κηδεία του αδικοχαμένου Ελληνοάγγλου ποδοσφαιριστή.