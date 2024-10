Ο Ροντινέι βρίσκεται ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους ντριμπλέρ σε ολόκληρο τον κόσμο στην κατηγορία των μπακ σύμφωνα με την CIES.

Με το πόδι στο γκάζι έχει ξεκινήσει και τη φετινή σεζόν ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε καταλυτική μονάδα για τους «ερυθρόλευκους» και αποτελεί έναν εκ των πιο κομβικών ποδοσφαιριστών των Πειραιωτών.

Ο Ροντινέι μετράει ήδη 2 γκολ και 3 ασίστ σε εννέα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας καθοριστικό ρόλο και στον επιθετικό τομέα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος είναι ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους ντριμπλέρ παγκοσμίως όσον αφορά την κατηγορία των μπακ.

Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών (CIES), ο Ροντινέι είναι ο έβδομος καλύτερος ντριμπλέρ σε ολόκληρο τον πλανήτη όσον αφορά τους μπακ. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού συγκεντρώνει 78 βαθμούς στην αξιολόγηση της CIES και «πατάει» στην 7η θέση παγκοσμίως στη σχετική κατηγορία των κορυφαίων ντριμπλέρ στις θέσεις των ακραίων αμυντικών.

Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Νούνο Ταβάρες της Λάτσιο με 86 βαθμούς, δεύτερος ο Ντοντό της Φιορεντίνα με 85 και τρίτος ο Μπισόφ της Μπρόντμπι με 80.

🔝 Full backs for take on*, worldwide 🌐

🥇 #NunoTavares 🇵🇹 86.8/100

🥈 #Dodô 🇧🇷 85.0

🥉 #ClementBischoff 🇩🇰 80.0

* As per @CIES_Football⚽️ Index powered by @Wyscout🤝

Full data👉 https://t.co/p9IEo42fJV pic.twitter.com/czGfS5uOWE