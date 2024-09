Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta την εικόνα πέντε παικτών του Ολυμπιακού.

Στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού είδαμε τον Μεντιλίμπαρ να κάνει και τις πέντε αλλαγές του, κάτι που δεν το πολυσυνηθίζει-και το έκανε πολύ απλά επειδή έβλεπε ότι δεν έπαιρνε λύσεις από τους βασικούς του.

Στο 0-0 με τον Παναιτωλικό μάλλον σπάζοντας τα προσωπικό του ρεκόρ έκανε τέσσερις αλλαγές μαζί στο 62ο λεπτό (με την Πέμπτη στο 82΄), ενώ στο 1-2 από τον Άρη ξεκίνησε με δύο αλλαγές στο ημίχρονο και το συνέχισε με μία τρίτη αλλαγή στο 69’ και με άλλες δύο στο 77’. Έχοντας δει τις βοήθειες των Ολιβέϊρα και Γουίλιαν στο τελευταίο 30λεπτο του αγώνα με το Αγρίνιο, αποφάσισε να τους βάλει και στο Χαριλάου και δη πιο νωρίς, από την ανάπαυλα. Αλλά ρεαλιστικά αποδείχθηκε ότι η ετοιμότητα των δύο έμπειρων άσων δεν είναι ακόμη για πάνω από 20-30 λεπτά, ειδικά δε του Βραζιλιάνου, πόσο δε μάλλον για σκληρά παιχνίδια.

Ο Ολιβέϊρα είχε καλές και κακές στιγμές, και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού, μπρος και πίσω. Επιχείρησε και δύο σουτ, χωρίς καμία τύχη, αλλά το πιο ενδιαφέρον ήταν το τρίτο, από απευθείας εκτέλεση φάουλ, το οποίο κέρδισε ο ίδιος. Είχε και μία καλή εκτέλεση κόρνερ και κάποιες καλές κινήσεις, όμως έχασε και μπάλες, είχε λάθος επιλογές και σίγουρα ένας έμπειρος παίκτης σαν κι αυτόν δεν κάνει φάουλ στο 97’ κι ενώ μόλις στο 96’ έχει μειώσει η ομάδα του. Γενικά δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό, όμως σίγουρα δεν είχε σχέση με την πολύ χαμηλών στροφών παρουσία του Ντάνι Γκαρθία στο α΄ ημίχρονο.

Ο Γουίλιαν είχε μερικές έξυπνες πάσες, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται ακόμη να δουλέψει πολύ για να σταθεί σε καλό επίπεδο σε δύσκολα παιχνίδια. Άλλο τα 30 λεπτά με τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη κι άλλο τα 45 λεπτά με τον Άρη στο Χαριλάου. Τα πρώτα ήταν πιο εύκολα, τα δεύτερα ήταν πιο δύσκολα. Ακόμη κι από τις τέσσερις εκτελέσεις κόρνερ, μόνο η μία ήταν καλή. Κατά τα άλλα, τίποτα από τα άλλα που επιχείρησε (σουτ-σέντρα) δεν ήταν καλή, ούτε είχε κανένα νόημα ένα κακό τακουνάκι με το σκορ 0-2 σε εκτός έδρας παιχνίδι. Ο Βραζιλιάνος αν μη τι άλλο πρέπει να δουλέψει παραπάνω, κατ΄ αρχάς με το να γίνει fit. Όπως είχε δουλέψει ο Πιρόλα, που είχε έρθει με πέντε κιλά παραπάνω, αλλά μετά ήταν μια χαρά.

Ο Γιάρεμτσουκ ήταν αυτή τη φορά διαφορετικός απ΄ ότι στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, στο οποίο είχε απογοητεύσει. Προφανώς, εισέπραξε τα παράπονα που είχαν όλοι από την εικόνα του σε εκείνο το ματς μέσα στο Καραϊσκάκη και το πάλεψε αλλιώς στο Χαριλάου. Όχι ότι ήταν αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός, όταν μπαίνει ο δεύτερος σέντερ φορ, τουλάχιστον όμως ήταν «μέσα» στο παιχνίδι. Με το που μπήκε είχε μάλιστα την ευκαιρία να σκοράρει, αλλά το σουτ που έκανε κοντραρίστηκε, ενώ σε μία άλλη στιγμή πίεσε κι έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή του Άρη και έβγαλε ωραία τον Ζέλσον σε καλή θέση, που όμως για δεύτερη φορά στο παιχνίδι «μπλόκαρε» και ενώ βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση δεν έκανε απολύτως τίποτα.

Ο Ουκρανός γέμισε κάπως περισσότερο το αντίπαλο «κουτί». Και συνεργάστηκε με τον Ελ Κααμπί, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, έστω κι αν η μία πάσα του δεν πέρασε, ενώ μία φορά πήγε μόνος του να μπουκάρει στην περιοχή και τον σταμάτησαν, ίσως με φάουλ. Γενικά νομίζω ότι με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, όσες φορές έχουμε δει το 4-4-2, με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, στη διάρκεια του β΄ημιχρόνου δεν έχει λειτουργήσει άσχημα. Απλά ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος (μπορεί αβίαστα να πασάρει την μπάλα σε αντίπαλο) και σίγουρα πιο αποφασιστικός, στο να τελειώνει φάσεις. Για παράδειγμα, σε εκείνη τη διπλή ευκαιρία που είχαν με τον Ελ Κααμπί, με το που είχε μπει στο παιχνίδι, όταν η μπάλα έφτασε στο κεφάλι του από τη σέντρα του Ρόντινεϊ μετά από κόντρα σε αμυνόμενο, θα περίμενε κανείς να πάρει την κεφαλιά προς την αντίπαλη εστία και όχι να στείλει την μπάλα προς τον Ελ Κααμπί.

Οι δύο άλλες αλλαγές, αμυντικοί και οι δύο, μπαίνοντας στο 77’, δεν μου έκαναν την καλύτερη εντύπωση.

Ο μεν Μπιανκόν με το που μπήκε σε θέση στόπερ έκανε φάουλ χωρίς λόγο κι ενώ μετά είχε δύο επεμβάσεις, ήταν φοβερά αργός στη φάση στην οποία ο Τζολάκης νίκησε σε τετ α τετ τον Μορόν. Τον έβλεπα πόσο αργά γυρνούσε πίσω να καλύψει και απορούσα για την ταχύτητα του.

Ο δε Κοστίνια δεν βοήθησε από θέση δεξιού μπακ, είχε μία κακή πάσα και στην ίδια φάση, Τζολάκη-Μορόν, είχε μείνει κολλημένος πίσω, ενώ όλη η υπόλοιπη άμυνα είχε τραβηχτεί για οφσάιντ. Παρεμπιπτόντως, ακόμη κι έτσι πρέπει να ήταν οφσάιντ και να έκανε λάθος ο Ιταλός επόπτης, όμως αυτό δεν αλλάζει την διαπίστωση ότι ο Πορτογάλος είχε πάρει κακή θέση.

Γενικά ο Κοστίνια βγάζει ένα παραπάνω άγχος απ΄ότι πρέπει τώρα στα παιχνίδια που στράβωσαν και χρειάστηκε να μπει να βοηθήσει.

Όλοι μιλάμε για το αγωνιστικό πρόβλημα του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να καταλάβεις ότι πρόκειται για μία ομάδα που βγάζει μεγάλο άγχος μέσα στα παιχνίδια της. Και μάλιστα τόσο νωρίς, πριν καν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, πριν καν ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Άπαντες καταλαβαίνουμε ότι δυο χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι πολλά για τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας μας με τον τρόπο του να επιβαρύνει μία ήδη υπερβολικά αγχωμένη ομάδα. Ούτε νομίζω ότι έχει κανένα νόημα η συνεχής επίκληση των 100 χρόνων της ίδρυσης του Ολυμπιακού, ως μία συνθήκη που τον «υποχρεώνει» να πάρει το πρωτάθλημα.

Ξέρουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου θα γιορτάσει τα 100α γενέθλια του. Το είπαμε μία, δύο, τρεις, δεκατρείς φορές, ποιος ο λόγος να επαναλαμβανόμαστε συνεχώς. Το μόνο που θα συμβαίνει είναι να πιέζεται ακόμη περισσότερο μία ήδη πολύ πιεσμένη ομάδα…

