Σύμφωνα και με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αντονί Μαρσιάλ.

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που στέλνουν τον Αντονί Μαρσιάλ στην ΑΕΚ. Αυτή τη φορά σειρά πήρε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο οποίος τονίζει πως η Ένωση βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεγάλης μεταγραφής του Γάλλου επιθετικού.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η ΑΕΚ έχει κάνει αποφασιστικά βήματα για να ολοκληρώσει το «μπαμ» με τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ρομάνο αναφέρει πως μετά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Μαρσιάλ και τη Φλαμένγκο, η ΑΕΚ είναι αισιόδοξη πως θα καταφέρει να ολοκληρώσει θετικά τις δικές της επαφές με τον Γάλλο σταρ, ευελπιστώντας να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα» μέσα στις επόμενες ώρες.

Το ισπανικό «Relevo» ήταν αυτό που αναφέρθηκε σε προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές το βράδυ της Δευτέρας, ενώ λίγο αργότερα το «footmercato» έκανε λόγο για τριετές συμβόλαιο με τις ετήσιες απολαβές του Γάλλου να ανέρχονται στα 2.5 εκατομμύρια ευρώ.

🚨🟡⚫️ Greek side AEK Athens are closing in on deal to sign Anthony Martial as free agent.



After talks collapsed with Flamengo, AEK Athens are confident to get it sealed in the next hours. pic.twitter.com/LUbgQj1lyU