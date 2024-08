Ο Λιβάι Γκαρσία ζήτησε να εξαιρεθεί από τις κλήσεις της εθνικής ομάδας του Τρινιντάντ και Τομπάγκο για τα ερχόμενα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εκτός κλήσεων της εθνικής του Τρινιντάντ και Τομπάγκο έμεινε τελικά ο Λιβάι Γκαρσία. Ο επιθετικός της ΑΕΚ ζήτησε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής του ομάδας να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις για τα ερχόμενα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι άνθρωποι της ομοσπονδίας συμφώνησαν και ο νέος τεχνικός του Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν επέλεξε τον Γκαρσία.

Εντός των κλήσεων του Καμερούν βρίσκεται ο Αρόλντ Μουκουντί για τα παιχνίδια απέναντι στη Ναμπίμια στις 7 Σεπτεμβρίου και στη Ζιμπάμπουε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Presenting our Final Roster, poised to take the pitch against Honduras and French Guiana as we embark on our 2024/25Concacaf Nations League journey.



Ready to represent, ready to conquer.#ConcacafNationsLeague pic.twitter.com/1znEajRKMF