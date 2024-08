«Ο Χιμένεθ του ΟΦΗ υπέγραψε στην Κεράλα Μπλάστερς»

Οπως μετέδωσαν στην Ινδία η Κεράλα Μπλάστερς, ο ΟΦΗ αλλά και ο Χέσους Χιμένεθ ολοκλήρωσαν τις μεταξύ τους επαφές και ο Ισπανός φορ υπέγραψε στην πρώτη.

Σε επαφές με την Κεράλα Μπλάστερς για την απόκτηση του Χεσούς Χιμένεθ βρίσκεται ο ΟΦΗ και πριν από λίγο στην Ινδία... πήγαν το θέμα του ένα βήμα παραπάνω.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι εμπλεκόμενες πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία και μάλιστα ο 28χρονος φορ υπέγραψε στη νέα του ομάδα.

Με γνώμονα τα εκεί δημοσιεύματα λοιπόν το deal ολοκληρώθηκε και αυτόματα ενδέχεται να υπάρξουν άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.

Kerala Blasters FC have completed the signing of Jesús Jiménez, we can exclusively confirm! ✅



31yo Spanish striker signs in after a stint with Greek club OFI Crete FC 🇪🇸



KBFC have finally managed to sign a striker after 90 days of wait ✍️ #90ndstoppage pic.twitter.com/J2m6CqyEbj