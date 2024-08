H Athens Kallithea ολοκλήρωσε την προσθήκη του Αλεσάντρο Μερκάτι όπως ανακοίνωσε η ίδια.

Παίκτης της Athens Kallithea είναι από σήμερα ο Αλεσάντρο Μερκάτι, αφού ο 22χρονος Ιταλός μέσος ανακοινώθηκε από την ομάδα της Αττικής. Το θέμα της μεταγραφής του πρώην παίκτης της Σασουόλο προέκυψε πριν από λίγες μέρες και διευθετήθηκε αρκετά γρήγορα με τον ποδοσφαιριστή μάλιστα να παίζει και στο φιλικό της Athens Kallithea κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Athens Kallithea:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Ιταλού μέσου Alessandro Mercati από τη Sassuolo της ιταλικής Serie B.



Ο Mercati, 22, θεωρείται ένα αξιόλογο ταλέντο που αναδείχθηκε από την ακαδημία της Sassuolo και μετράει ήδη 98 συνολικά συμμετοχές κατά τη διάρκεια δανεισμών του στη Serie C τις τελευταίες τρεις σεζόν.



Γεννημένος στο Castelnovo ne' Monti στην περιοχή Reggio Emilia, ο Mercati αναδείχθηκε από την ακαδημία της γειτονικής Sassuolo, περνώντας από τις ομάδες Κ-15, Κ-17, Κ-19 και Primavera. Ο Mercati υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Μάιο 2020, και επιλέχθηκε από τον Roberto De Zerbi για την πρώτη του συμμετοχή στην αποστολή της πρώτης ομάδας για έναν αγώνα στη Serie A κόντρα στη Fiorentina τον Ιούλιο 2020 σε ηλικία 18 ετών.



Μετά από μία εξαιρετική σεζόν με την Primavera της ομάδας το 2020/21, ο Mercati απέκτησε την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία ως δανεικός στη Montevarchi, σημειώνοντας 37 συμμετοχές με ένα τέρμα και έξι ασίστ στη Serie C στα 19 του.



Ακολούθησαν άλλοι δυο επιτυχημένοι δανεισμοί για τον Mercati στη Serie C τις τελευταίες δύο σεζόν, όπου μέτρησε 25 συμμετοχές με δύο ασίστ στην Carrerese τη σεζόν 2022/23 και 36 συμμετοχές με δύο τέρματα και τρεις ασίστ στην Gubbio τη σεζόν 2023/24, βοηθώντας τις ομάδες να τερματίσουν στην τέταρτη και πέμπτη θέση, αντίστοιχα, και να προκριθούν για τα playoffs ανόδου.



Καλωσήρθες, Alessandro».