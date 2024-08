Γκράφιτι - εμετός των BBB για το φονικό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Αισχρό γκράφιτι από τους Κροάτες χούλιγκανς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τη φονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από ένα χρόνο και τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.

Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλδφεια και όλοι όσοι συμμετείχαν στο φονικό είναι ελεύθεροι...

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι BBB, οι Κροάτες χούλιγκανς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, πανηγυρίζουν φτιάχνοντας ένα γκράφιτι - εμετό για το αιματηρό βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Χωρίς κανένα ίχνος ντροπής ζωγράφισαν σε έναν τοίχο στην Κροατία γκράφιτι που αναφερόταν στη φονική επίθεση το βράδυ της 7ης Αυγούστου του 2023, σβήνοντας και το σήμα της ΑΕΚ.

BBB graffit after 1 year in Athens, 07.08.2023, big fights in Athens. AEK🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷

Info from that day and all videos, photos here: https://t.co/iVyxrXYocR pic.twitter.com/XwyNeYLgJL