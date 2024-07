Ο Νικολό Σκίρα αποκάλυψε την χρονική διάρκεια του συμβολαίου που πρότεινε ο Παναθηναϊκός στον Σαρντάν Σακίρι.

Τον Παναθηναϊκό με τον Σαρντάν Σακίρι εμπλέκει σενάριο από την Ιταλία, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter πως οι «πράσινοι» έχουν προτείνει στον 32χρονο μεσοεπιθετικό συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, χωρίς ωστόσο να δίνει παραπάνω λεπτομέρειεις.

