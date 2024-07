Στην προετοιμασία της Γουλβς βρίσκεται ο Ντάνιελ Ποντένσε, εν αναμονή των εξελίξεων με τον Ολυμπιακό.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι ένας από τους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού και έπειτα από τη λήξη του δανεισμού του, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Γουλβς για την κανονική μεταγραφή του.

Daniel Podence is back training with #Wolves in Marbella this week.



📰 @NathanJudah | #WWFC pic.twitter.com/xivWosIKDd