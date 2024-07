Μια ανάσα από τον Πέδρο Ρεμπότσο ο Παναθηναϊκός! (vids)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο Πορτογάλο μπακ, Πέδρο Ρεμπότσο, που αποτελεί τον εκλεκτό για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Πέδρο Ρεμπότσο είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για το αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς το Τριφύλλι βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο Πορτογάλο μπακ, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Γκινγκάμπ, Λεχ Πόζναν, Μπεσίκτας, Πάσος Φερέιρα και πέρσι στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με την φανέλα της Αλ Καλίζ.

Ο Ρεμπότσο συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Ντιέγκο Αλόνσο για να καλύψει το κενό που άφησε η αποδέσμευση του Χουάνκαρ στη θέση του αριστερού μπακ.

Ο έμπειρος άσος, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αναμένεται τις επόμενες ώρες να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ''πράσινη'' ΠΑΕ, καλύπτοντας μαζί με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς τη θέση αυτή.

Ο Παναθηναϊκός παράλληλα με την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, δούλευε την περίπτωση αυτή και από την στιγμή που δεν προέκυψε deal με τον Έλληνα μπακ, ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Γιάννης Παπαδημητρίου ενεργοποίησε το plan b.

Το όνομα του Ρεμπότσο δεν είναι άγνωστο στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό, καθώς το 2021 αποτέλεσε μεγάλο στόχο του ΠΑΟΚ.

Το who is who του Πέδρο Ρεμπότσο