Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Ίπσουιτς και Μπολόνια έχουν ήδη καταθέσει πρόταση για τον Φώτη Ιωάννιδη, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει μία ακόμα ομάδα της Premier League να μπει στην «κούρσα» απόκτησής του.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται -σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο- να περιμένει νέα ομάδα της Premier League να μπει στο... παιχνίδι για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Όπως σημειώνει ο Ιταλός ρεπόρτερ, Ίπσουιτς και Μπολόνια έχουν ήδη κάνει την κίνησή τους για τον Έλληνα επιθετικό του «τριφυλλιού» καταθέτοντας πρόταση.

Συγκεκριμένα οι Άγγλοι προσέφεραν 25 εκατομμύρια ευρώ, και όπως ανέφερε πρόσφατα το Gazzetta, η προσφορά δεν έγινε αποδεκτή από τον Παναθηναϊκό. Η πρόταση των Ιταλών ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ συν 2 ακόμα μπόνους, αλλά παρ' ότι ο Ιταλός δεν αναφέρει αν έχει υπάρξει απάντηση ούτε για κείνη, είναι δεδομένο πως δεν μπορεί να καλύψει τα «θέλω» του «τριφυλλιού».

Σημειωτέον, υπήρξε πρόσφατο δημοσίευμα από την γείτονα χώρα που έκανε λόγο για συμφωνία της ιταλικής ομάδας με τον παίκτη, αλλά τόνιζε την δυσκολία της Μπολόνια να πληρώσει όσα ζητάνε οι «πράσινοι»

Συνεχίζοντας, ο Ρομάνο αναφέρει πως για την ώρα δεν υπάρχει συμφωνία ενώ τονίζει πως ο Παναθηναϊκός περιμένει μία ακόμα ομάδα της Premier League να μπει στην κούρσα για την υπογραφή του παίκτη.

Υπενθυμίζουμε πως οι οικονομικές αξιώσεις που έχει θέσει οι «πράσινοι» σύμφωνα με πρόσφατα δημοσίευματα, έχουν κάνει ήδη τις Σπόρτινγκ και Στουτγκάρδη να στραφούν σε άλλους στόχους ενώ σημερινό ρεπορτάζ από την Ιταλία έβαλε στο παιχνίδι και τους Άγιαξ και Άλκμααρ.

