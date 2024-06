Όπως προκύπτει ο Ιταλός τεχνικός, Μάσιμο Ντονάτι, θα ανακοινωθεί πιθανότατα το βράδυ της Tετάρτης (12/6) ως νέος προπονητής της Athens Kallithea.

Θέμα χρόνου είναι η έναρξη της εποχής του Μάσιμο Ντονάτι στην Athens Kallithea. Οι Ιταλοί αποκάλυψαν την οριστική συμφωνία των δυο πλευρών και όπως προκύπτει απομένει να ολοκληρωθεί το τυπικό κομμάτι και να ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση του κλαμπ, η οποία αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα το βράδυ της Τετάρτης (12/6).

Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από τον έγκυρο δημοσιογράφο, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο. O Ιταλός μάλιστα έκανε και ειδική αναφορά στο ενδιαφέρον της Βερόνα και της Κοσέντζα για τον 44χρονο τεχνικό, με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να είναι αυτή που εν τέλει «κέρδισε» την κούρσα.

