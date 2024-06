Ασταμάτητος Ελ Καμπί: Πέτυχε χατ-τρικ με το Μαρόκο (vid)

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά τρία γκολ σημείωσε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού με το Μαρόκο κόντρα στο Κονγκό για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το έδειξε και με το Μαρόκο όπου δεν έμεινε μόνο στα δύο γκολ που πέτυχε μέσα σε 19' κόντρα στο Κονγκό αλλά ολοκλήρωσε και το χατ-τρικ.

AYOUB EL KAABI GETS HIS HAT-TRICK WITH A GREAT HEADER!!!

AZZEDINE OUNAHI WITH A GREAT ASSIST!!!

📽️ @PushGoals pic.twitter.com/enMfGRfewL