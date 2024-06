Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε στην αναμέτρηση του Μαρόκου με το Κονγκό για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν σταματά να «πυροβολεί»! Το «κανόνι» του Ολυμπιακού τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και πρώτος σκόρερ του Conference League βρήκε δις δίχτυα και με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Στο 20ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης του Μαρόκου με το Κονγκό για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ο Ασράφ Χακίμι έβγαλε την μπαλιά και ο 30χρονος επιθετικός με εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

