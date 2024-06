Ο Ντιέγκο Αλόνσο αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό!

Το σίριαλ Μαουρίτσιο Σάρι και Παναθηναϊκός δεν είχε happy end και το Τριφύλλι ενεργοποιεί την συμφωνία με τον Ουρουγουανό προπονητή, Ντιέγκο Αλόνσο, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta!

O Mαουρίτσιο Σάρι δεν απάντησε εντός της προθεσμίας στον Παναθηναϊκό, με αυτό τον τρόπο έδειξε την άρνησή του και παρά την τεράστια προσφορά του Τριφυλλιού, αποφάσισε να παραμείνει στην πατρίδα του και να περιμένει άλλες προτάσεις.

Ο Σάρι δεν πείστηκε να εργαστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο πατέρας του και η σύζυγός του.

Το σίριαλ με τον σπουδαίο Ιταλό τεχνικό δεν είχε happy end και οι ''πράσινοι'' προχωρούν με την περίπτωση του Ουρουγουανού τεχνικού, Ντιέγκο Αλόνσο, μία περίπτωση που αποκάλυψε το Gazzetta το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Αλόνσο βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού και αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να υπογράψει και να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του Τύπου.

Το who is who του Αλόνσο