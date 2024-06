Περιμένοντας τον Σάρι, προτάθηκε και εξετάζεται ο Ντιέγκο Αλόνσο στον Παναθηναϊκό

Η υπόθεση του Ιταλού τεχνικού παραμένει σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό που παρά τις δυσκολίες συνεχίζει να παλεύει για την υπέρβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta προτάθηκε κι εξετάζεται ο Ουρουγουανός τεχνικός, Ντιέγκο Αλόνσο.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να περιμένει τον Μαουρίτσιο Σάρρι και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι ο Ιταλός προπονητής να δώσει την τελική του απάντηση.

Παρά τις δηλώσεις του στην πατρίδα του πως δύσκολα θα επιλέξει το εξωτερικό, στο «πράσινο στρατόπεδο» δεν... έπεσαν από τα σύννεφα, ήξεραν αυτή την δυσκολία αλλά όσο ο 65χρονος κόουτς δεν κλείνει την πόρτα, οι «πράσινοι» μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θα βρίσκονται στο παιχνίδι. Θα παλεύουν για την απόλυτη υπέρβαση, πιστεύοντας πως στο χρονικό φινάλε ο Σάρι θα πει το «ναι» και θα... γράψει ιστορία, καθώς θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος τεχνικός στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Επί της ουσίας ο Σάρι αξίζει την αναμονή, την υπομονή και την επιμονή από το Τριφύλλι, καθώς είναι ένας τεχνικός του κορυφαίου επιπέδου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Από κει και πέρα και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, στο «πράσινο στρατόπεδο» προτάθηκε και εξετάστηκε η περίπτωση του Ουρουγουανού τεχνικού, Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος έχει θητεία στη Σεβίλλη, στην Εθνική της χώρας του και επιτυχίες στο Μεξικό, με την κατάκτηση εθνικών και διεθνών τίτλων, στον πάγκο της Πατσούκα και της Μοντερέι.

Το who is who του Αλόνσο