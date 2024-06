«Ο Ντιέγκο Αλόνσο μπορεί να κλείσει σύντομα στον Παναθηναϊκό»

Απόλυτη και άμεση επιβεβαίωση για το ρεπορτάζ του Gazzetta, καθώς Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως το «τριφύλλι» μπορεί να συμφωνήσει άμεσα με τον Ντιέγκο Αλόνσο.

Το βράδυ της Παρασκευής το Gazzetta έφερε στο προσκήνιο την περίπτωση του Ντιέγκο Αλόνσο για τον Παναθηναϊκό, ως μία πολύ σοβαρή υποψηφιότητα σε περίπτωση που «ναυαγήσουν» οι συζητήσεις με τον Μαουρίτσιο Σάρρι.

Σαρανταπέντε λεπτά αργότερα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λορέντσο Λεπόρε επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ, πηγαίνοντας το θέμα ένα βήμα παρακάτω.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως:

«Ο Ντιέγκο Αλόνσο είναι ισχυρή υποψηφιότητα για να αποτελέσει τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι η πρώτη επιλογή του ελληνικού συλλόγου και η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί σύντομα».

Φυσικά, η πρώτη επιλογή του «τριφυλλιού» είναι και παραμένει ο Σάρι και οι «πράσινοι» θα εξαντλήσουν μέχρι τέλους τον διαθέσιμο χρόνο για να κάνουν την απόλυτη υπέρβαση με τον Ιταλό τεχνικό.

Από την άλλη, όμως, και επειδή τα περιθώρια έχουν στενέψει, στο «πράσινο στρατόπεδο» έχουν κάνουν προεργασία για εναλλακτικές, ώστε να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε συμφωνία με τον εκλεκτό, βάζοντας στη διαδικασία επιλογής συγκεκριμένα κριτήρια.

Exclusive: Diego Alonso is a concrete candidate for the new coach of #Panathīnaïkos



He's the first choice of the Greek club, the agreement can be found quickly pic.twitter.com/hp0A9xGpd1